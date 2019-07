Tempo di bilanci per la Nostra Famiglia

Il 23 luglio, in piazza San Giacomo a Udine - nell’ambito dell’evento “Che storia!” -saranno illustrati i principali risultati del Bilancio di Missione de La Nostra Famiglia, riferito alle attività svolte nel corso del 2018.

La serata sarà presentata da Anna Piuzzi e vedrà l’attiva partecipazione di Angelo Floramo e del gruppo di musica folk Carantan. L’idea dell’evento in piazza, reso possibile dalla piena condivisione con l’Amministrazione comunale di Udine, è stato voluto per condividere col territorio un anno di impegno, attività, passione e valori: una storia che continua a generare speranza per tanti bambini con disabilità e per le loro famiglie. Sono molte, infatti, le realtà del territorio che hanno concorso anche nel 2018 alla realizzazione della Mission de la Nostra Famiglia sul territorio friulano: Scuola mosaicisti del Friuli, Udinese per la vita, Pavia di Udine Impresa, Etica del Gusto, per citarne solo qualcuna del mondo del no profit.

Lo scorso anno in Friuli Venezia Giulia sono stati accolti 3.687 bambini e ragazzi nelle sedi di San Vito al Tagliamento e Pasian di Prato: 276 operatori, grazie a elevati livelli di professionalità e umanità, hanno garantito loro una presa in carico globale, prendendosi cura anche della famiglia.

La ricerca, affidata all’Istituto Scientifico Eugenio Medea, ha visto nel 2018 l’attuazione di vari progetti, i cui risultati sono stati oggetto di pubblicazioni su riviste indicizzate, con una partecipazione dell’Istituto alle maggiori reti internazionali. Nello stesso anno il Ministero ha confermato il “carattere scientifico” del Polo friulano dell’Istituto, valorizzando in particolare l’attività di neurofisiologia e scienze cognitive in collaborazione con la Neurochirurgia di Udine. È del 2018 anche la ricerca sull’immaginazione emotiva degli adolescenti, condotta dagli studiosi friulani e pubblicata sulla prestigiosa rivista Brain & Cognition con una grande eco a livello mediatico: lo studio di imaging cerebrale, guidato dal Responsabile Scientifico Barbara Tomasino, ha riscontrato che immaginare uno stato emotivo, come per esempio l’amore, attiva precise aree del cervello, nei ragazzi più che negli adulti.

Un invito alla cittadinanza dunque, quello per il 23 luglio a partire dalle 21 in piazza San Giacomo: una bella occasione per condividere, durante una classica serata estiva tra musica e poesia, un altro anno di presenza de la Nostra Famiglia sul territorio friulano.