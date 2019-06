Tolmezzo, anche la sanità è pronta per il Raduno Alpino

Nel prossimo fine settimana la città di Tolmezzo si riempirà con l’afflusso di oltre 30.000 presenze collegate con il Raduno degli Alpini del Triveneto. Considerato il possibile afflusso di persone, il Pronto Soccorso dell’ospedale sarà potenziato con personale e mezzi, dal pomeriggio di sabato 15 alla sera di domenica 16 giugno.

Nelle due giornate, l'Azienda Sanitaria invita la popolazione ad accedere al Pronto Soccorso solo per reali urgenze, per evitare a persone con problemi minori un’attesa protratta, per non affollare le strutture e i parcheggi. Particolare attenzione è chiesta, poi, a lasciare libere le aree di transito e di manovra delle ambulanze. L’accesso al personale reperibile sarà garantito da apposita viabilità.