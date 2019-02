Udine, per due giorni, capitale della lotta al cancro

Il tumore del seno è la malattia oncologica più diffusa tra la popolazione femminile italiana. In totale le persone colpite sono oltre 800mila. Come per altre neoplasie, le percentuali di sopravvivenza vedono il nostro Paese ai primi posti in Europa (e nel Mondo). Risulta fondamentale, per sconfiggere questa forma cancro, la diagnosi precoce e la disponibilità di nuove ed efficaci terapie.

Per fare il punto sullo stato dell’arte della lotta alla patologia si tiene, il 21 e il 22 febbraio, a Udine il convegno nazionale convegno nazionale Focus sul Carcinoma Mammario. All’evento partecipano i più importanti esperti italiani e vuole illustrare le principali novità emerse negli ultimi mesi dalla ricerca medico-scientifica. Giovedì 21 febbraio, in sede congressuale, si terrà la conferenza stampa ufficiale dell’evento. Partecipano, tra gli altri, Fabio Puglisi (professore di Oncologia dell’Università di Udine). Nell’occasione saranno presentati gli ultimi dati disponibili, sia nazionali che locali, sul tumore del seno.