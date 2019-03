Un aiuto per chi soffre di Alzheimer e demenza

Per sostenere chi si occupa dei malati di Alzheimer e demenza, patologie in continua ascesa, aiutarli a valorizzare le proprie risorse e a metterle in rete con altre famiglie, iniziano in via Pradamano a Udine i gruppi ABC di autoaiuto, ad accesso gratuito e guidati da una psicoterapeuta esperta.



L’appuntamento è il 7 marzo, dalle 17.00 alle 18.30, presso la Sala A dell’Ex Circoscrizione (via Pradamano 21, Udine) e il gruppo avrà cadenza quindicinale.



I gruppi di autoaiuto rientrano nel progetto “La comunità per il sostegno alla fragilità, al declino cognitivo e al lavoro di cura”, promosso da Codess FVG Cooperativa Sociale Onlus, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e il Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI del Friuli Centrale e sostenuto dalla Fondazione Friuli nell’ambito del “Bando Welfare 2018”.



Il Gruppo ABC – che fa riferimento all’Approccio capacitante promosso da Pietro Vigorelli, medico psicoterapeuta – è un gruppo di autoaiuto in cui i familiari, guidati da un conduttore, diventano più competenti nello scegliere le parole utili a favorire il fluire della conversazione e un sufficiente benessere durante la conversazione (o il tentativo di conversazione). Durante gli incontri ciascuno è libero di raccontare la propria esperienza, di ascoltare quella degli altri e di portare a casa le idee e i suggerimenti per lui importanti. Al centro dell’attenzione ci sono le conversazioni della vita quotidiana, gli scambi di parole e di silenzi che costruiscono la relazione tra familiare e malato.



Analoga iniziativa è in corso a Cussignacco; il prossimo incontro è il 14 marzo, dalle 17.30 alle 19.00 presso la Sala delle Riunioni dell’Ex Circoscrizione (1º piano – via Veneto 164, Udine).



LA PARTECIPAZIONE AI GRUPPI È GRATUITA PREVIA ISCRIZIONE.

È POSSIBILE COMINCIARE IN QUALSIASI MOMENTO.



Per informazioni e iscrizioni: comunita.amica@codessfvg.it | cell. 345 9119584