Una giornata sulla salute della mano

I medici della SC di Chirurgia della Mano dell’Ospedale di Pordenone, diretta dal dottor Alberto De Mas, aderiscono anche quest’anno alla Giornata Nazionale della Salute della Mano, iniziativa che coinvolge molti reparti di Chirurgia della Mano italiani e che è volta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di prendersi cura delle nostre mani ogni giorno impegnate nel lavoro e nel contatto con l’ambiente e con le persone che ci circondano.

Sabato 11 di Maggio, vicino la loggia del Comune di Pordenone, dalle 9.30 alle 12.30, in un gazebo in cui saranno a disposizione delle brochure informative, l’equipe medica della Chirurgia della mano con il Direttore De Mas e i suoi colleghi, visiterà gratuitamente, su prenotazione, le persone che ne avranno fatto richiesta. L’iniziativa, patrocinata dalla Direzione Generale e Sanitaria dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale, è resa possibile grazie alla collaborazione della sezione provinciale della Croce Rossa Italiana, che fornisce l’importante supporto logistico.

Per prenotare la visita gli interessati potranno telefonare allo 0434-399406 dalle 8.30 alle 10.30 oppure allo 0434-399353 dalle 13 alle 14 fino a giovedì 9 maggio. In base al tempo in cui i medici saranno a disposizione nell’ambito dell’iniziativa sopraccitata, è stato stabilito un determinato numero di visite, al raggiungimento del quale non si potranno fissare ulteriori appuntamenti. Al termine della visita, a ogni persona, saranno forniti consigli utili a risolvere eventuali problematiche manifestate.

"L’anno scorso, in occasione dell’analoga iniziativa, l’equipe medica della Chirurgia della mano dell’Ospedale di Pordenone", sottolinea De Mas, "in sole 3 ore, ha visitato 90 persone di età compresa tra i 35 e i 75 anni. La Giornata Nazionale della Salute della Mano, anche a Pordenone intende sensibilizzare i cittadini nella prevenzione e cura delle patologie, spesso risolvibili con la chirurgia, che possono interessare le mani. Le problematiche più frequenti sono la sindrome del tunnel carpale e di De Quervain, l’artrosi, il morbo di Dupuytren, l’artrosi, e la rizoartrosi".