Vaccinazioni, il Fvg è in linea con le coperture

Il Fvg ha raggiunto il 95% di copertura vaccinale. Lo assicura il Direttore dell’area promozione salute e prevenzione della Regione, Paolo Pischiutti, in risposta alle considerazioni sui dati divulgati dal Ministero della salute. Numeri in base ai quali il Friuli Venezia Giulia, insieme alla Sicilia e alla Provincia Autonoma di Bolzano, sarebbe tra le aree in cui la copertura vaccinale è tra le più basse rispetto al territorio nazionale.

“E’ possibile che ci siano differenze di qualche decimale” continua Pischiutti, sottolineando che, comunque, i numeri del Ministero sono vecchi e la situazione è in continua evoluzione con aggiornamenti che parlano di un incremento continuo.

"Tra l’altro il sistema di raccolta dei dati non è omogeneo sull’intero territorio nazionale", afferma Pischiutti, "ma varia a seconda del fatto che si pongano come base di partenza tutti i potenziali vaccinabili come accade da noi o quanti sono stati invitati a essere vaccinati. Il ministero prende dunque per buoni i dati che abbiamo immesso nella nostra anagrafe informatizzata. E’ necessario, a questo punto, che lo stesso Ministero detti regole precise per avere una fotografia reale della situazione".

"A ogni modo - conclude Pischiutti – a noi interessano i fatti. Fino a due anni fa la percentuale di vaccinati per morbillo, parotite e rosolia si aggirava sull’80%. A oggi la percentuale si è alzata di oltre 10 punti percentuali ed è in continuo incremento”.