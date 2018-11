‘Musica per la Ricerca’ a sostegno di Airc

‘Musica per la ricerca’ è una tre giorni di musica promossa dal Comitato AIRC Friuli Venezia Giulia che andrà in scena venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 novembre in tre diverse località della regione: San Giovanni di Duino, Udine e Monfalcone. Tre concerti per ascoltare alcuni dei brani più famosi della musica sacra ispirata al Natale proposti in lingua italiana, friulana e slovena, e insieme sostenere con una donazione l’attività quotidiana dei 5.000 ricercatori AIRC impegnati a costruire un futuro sempre più libero dal cancro.



Il primo appuntamento è in programma per venerdì 23 novembre alle ore 19.30 a San Giovanni di Duino nella cornice gotica della Chiesa di S.Giovanni in Tuba. Sabato 24 novembre a partire dalle ore 17.00 ‘Musica per la Ricerca’ farà, invece, tappa a Udine, nella Chiesa di San Paolino d’Aquileia, mentre domenica 25 novembre, sempre alle ore 17.00, sarà la volta di Monfalcone con il concerto nella Chiesa di San Nicolò.



I tre spettacoli propongono un viaggio nella musica sacra dal ‘700 ad oggi con un programma ricco di suggestioni che prevede: Gnot di Nadal di Albino Perosa, per coro di voci bianche e archi; Pie Jesu di Stefano Sacher, per coro di voci bianche e archi; Concerto in DO minore di Domenico Cimarosa, per oboe e archi (solista Gabriele Bressan); Aubade (Canto dell’alba) di Stefano Sacher, per soprano e orchestra (soprano: Laura Ulloa); Non Nobis, Domine di Jerry Estes, per voci bianche; Carol of the Bells di Mykola Leontovyč e Peter Wilhousky, per voci bianche; e Mehk Je Predvecer (Tenero è il tramonto) di Aliosa Tavcar, per voci bianche e orchestra.



Ad alternarsi sul palco tre differenti formazioni: il Coro di Voci Bianche ‘Audite Nova’ diretto da Gianna Visintin, il Coro di Voci Bianche Otroski Zbor ‘Frau Venturini’ diretto da Susanna Zeriali e l’Amadeus Adriatic Orchestra diretta da Stefano Sacher.



‘Musica per la Ricerca’ rientra nel ricco calendario di iniziative promosse nel corso dell’anno dal Comitato Friuli Venezia Giulia AIRC per raccogliere fondi a sostegno della migliore ricerca oncologica, per informare il pubblico sui progressi dei ricercatori e per sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza di aderire ai protocolli di screenig e di adottare stili di vita corretti per ridurre il rischio di cancro.



Per informazioni e maggiori dettagli | ‘Musica per la Ricerca’

Da venerdì 23 a domenica 25 novembre a San Giovanni di Duino, Udine e Monfalcone

AIRC Comitato Friuli Venezia Giulia | telefono 040/365663| email com.friuli.vg@airc.it



Il Comitato AIRC Friuli Venezia Giulia, presieduto da Guido Perelli Rocco, è attivo dal 1981 e organizza e promuove ogni anno un ricco programma con numerosi appuntamenti di raccolta fondi che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC. Grazie all’impegno del Comitato, dei volontari e dei sostenitori, per i ricercatori della Regione, nel solo ultimo anno, sono stati deliberati oltre 2.100.000 euro per il finanziamento di 23 progetti di ricerca.



AIRC: Dal 1965 con coraggio, contro il cancro

Da oltre cinquant’anni l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Oggi conta su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a circa 5.000 ricercatori - 63% donne e 54% ‘under 40’ - le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente. Dalla fondazione a oggi AIRC ha distribuito oltre 1 miliardo e trecento milioni di euro per il finanziamento della ricerca oncologica (dati attualizzati e aggiornati al 1 gennaio 2018). Informazioni e approfondimenti su airc.it