‘Peter Pan’ apre la rassegna SiparioRagazzi

La rassegna Sipario Ragazzi inizierà domenica 4 novembre, alle 16, al Teatro Comunale di Cormons, con lo spettacolo adatto a tutta la famiglia ‘Peter Pan’ di e per la regia di Sandra Bertuzzi, con Chiara Piazzi, Giacomo Cordini, Odoardo Maggioni e Simona Pulvirenti. Scene di Federico Zuntini, musiche originali di Piero Monterisi, Emanuele Brignola, Sandra Bertuzzi, produzione Alto music Fantateatro.

Peter Pan ha nuovi bambini sperduti da incontrare, gioca e scherza con loro ignaro del fatto che sull’Isola che non c’è sia tornato il terribile Capitan Uncino. Il capitano, accompagnato dal fedele Spugna e dal simpatico Flik, è deciso a sconfiggere Peter Pan e con lui il regno della fantasia. Tra duelli e gags comiche, lo spettacolo si presenta come musicale: le canzoni originali scritte da Emanuele Brignola e Piero Monterisi sono in grado di appassionare grandi e piccini. Il tema alla base è la voglia di sognare e giocare con la fantasia perché solo così possiamo spiccare il volo verso un mondo migliore.

Sarà ancora possibile sottoscrivere i mini abbonamenti per i quattro appuntamenti di Sipario Ragazzi o acquistare in prevendita i biglietti venerdì, dalle 17 alle 19, e domenica un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.