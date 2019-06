udinehorror presenta 'La Llorona - Le lacrime del male'

Continua l’appuntamento con #udinehorror, che ogni settimana porta al cinema all’aperto di Piazza Primo Maggio i migliori film horror del momento: domenica 23 giugno alle ore 21.30 LA LLORONA - LE LACRIME DEL MALE, film che si ispira a un mito del folclore messicano, quello della donna fantasma che piange i suoi figli morti. Le sue lacrime sono eterne e letali e coloro che sentono il suo richiamo mortale sono condannati.



Negli anni ’70 a Los Angeles, La Llorona si aggira nella notte alla ricerca di bambini. Un’assistente sociale non prende sul serio l’inquietante avvertimento di una madre sospettata di aver compiuto violenze sui figli, e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi bambini, ad essere risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale.



Tutte le proiezioni di #udinehorror si svolgeranno al Giardino Loris Fortuna, Piazza Primo Maggio, anche in caso di pioggia. Solo in caso di condizioni atmosferiche con rischio di incolumità per gli spettatori le proiezioni saranno annullate. Non sono previsti spostamenti al chiuso. La biglietteria dell’arena “Loris Fortuna” apre ogni sera dalle ore 21.00.