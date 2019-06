'After', proiezione sotto le stelle

After, teen romance campione d’incassi al box office, torna domani mercoledì 5 giugno alle ore 21.30 sul grande schermo all’aperto del Giardino “Loris Fortuna” di Piazza Primo Maggio! Basato sul romanzo best seller di Anna Todd, After racconta la storia di Tessa, studentessa e figlia modello, con un fidanzato dolce e affidabile.



Al primo anno di college, Tessa sembra avere un futuro già scritto, ma le coordinate del suo mondo così sicuro e protetto cambiano radicalmente quando incontra il misterioso Hardin, ragazzo arrogante e ribelle, che le fa mettere in dubbio tutto ciò che pensava di sapere di se stessa. Ricordiamo che Secret Garden è organizzato in collaborazione con il Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate). La proiezione si svolgerà al Giardino Loris Fortuna, Piazza I° Maggio anche in caso di pioggia.



Solo in caso di condizioni atmosferiche con rischio di incolumità per gli spettatori le proiezioni saranno annullate. Non sono previsti spostamenti al chiuso. La biglietteria dell’arena “Loris Fortuna” sarà aperta dalle ore 21.00. Speciale promozione estate: €6 Biglietto intero senza Card / €5 Biglietto ridotto o con Card (Under 26 €4.50 Biglietto intero senza Card / €4Biglietto ridotto o con Card). Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.