'Animali da bar', il teatro irriverente e cinico di Carrozzeria Orfeo

Ospite della rassegna “AltroTeatro” dedicata alla drammaturgia contemporanea, torna al Teatro Comunale di Monfalcone, martedì 19 marzo alle 20.45, il teatro irriverente, cinico e straordinariamente divertente di Carrozzeria Orfeo, la giovane compagnia che propone questa volta Animali da bar, spettacolo vincitore del Premio Hystrio Twister 2016. Scritto da Gabriele Di Luca e da lui diretto insieme ad Alessandro Tedeschi e Massimiliano Setti, lo spettacolo è prodotto da Carrozzeria Orfeo insieme a Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Eliseo e Fondazione Teatro della Toscana.



I bravissimi Beatrice Schiros, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Pier Luigi Pasino e Paolo Li Volsi (cui si affianca la voce fuori campo di Alessandro Haber), danno voce e corpo agli strani personaggi che animano il bar di un quartiere di una grande città: animali notturni, perdenti, che provano a combattere aggrappati ai loro piccoli, squallidi sogni.



Quella di Carrozzeria Orfeo è una delicata “commedia umana” della contemporaneità, che ritrae un’umanità socialmente instabile, carica di nevrosi, debolezze e tormenti emotivi, popolare e cruda ma al contempo profonda e poetica. Un punto di vista sul mondo e sul presente che evidenzia gli aspetti tragicomici delle nostre esistenze, che porta i dialoghi all’eccesso, che commuove e diverte.



Con la stagione 2018-2019 Carrozzeria Orfeo festeggia dieci anni di attività e un ottimo bilancio artistico: otto spettacoli all’attivo, numerosi premi e un film di prossima uscita tratto dal loro Thanks for Vaselina (con Luca Zingaretti nel cast). La compagnia diretta da Gabriele Di Luca e Massimiliano Setti persegue nel suo teatro pop che trova ispirazione nell’osservazione del nostro tempo, in una costante ricerca sulla mescolanza dei generi, con l'obiettivo di fondere l'ironia al dramma, la realtà all’assurdo.



Vincitrice del Bando Cultura Sostenibile della Fondazione Cariplo con il progetto “Tour de Force”, Carrozzeria Orfeo è protagonista di un’intensa stagione (che si concluderà a luglio) con oltre 115 repliche, nei maggiori teatri e festival nazionali, delle loro produzioni più recenti (Thanks for Vaselina, Animali da bar e Cous Cous Klan), spettacoli che continuano a riscuotere il consenso unanime della critica e l’apprezzamento di un pubblico sempre più numeroso.



Alle 20.00, al Bar del Teatro, nell’ambito di “Dietro le quinte”, avrà luogo una breve presentazione a cura di Roberta Sodomaco.



Biglietti: Biglietteria del Teatro, Biblioteca Comunale di Monfalcone, ERT di Udine, prevendite Vivaticket e su www.vivaticket.it; la Biglietteria accetta prenotazioni telefoniche (0481 494 664).