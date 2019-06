'Aperture claustrali' per parlare di cibo e arte

Le Biblioteche dell’Università di Udine organizzano la terza edizione delle “Aperture claustrali”, serate aperte alla cittadinanza nello spazio del chiostro trecentesco di Santa Lucia, sede della Biblioteca umanistica e della formazione. I tre appuntamenti, in programma dal 20 giugno al 4 luglio, idealmente dedicati al nuovo corso di laurea dell’Università di Udine in “Scienza e cultura del cibo”, avranno come filo rosso il tema del cibo. A ogni evento, come da tradizione, seguirà un aperitivo offerto da aziende del territorio. Tutti gli appuntamenti si terranno il giovedì alle 19 in via Mantica 3 a Udine.



Si comincia giovedì 20 giugno: Marco Rossitti, docente di cinema, fotografia e televisione, presenterà le due opere cinematografiche di Ermanno Olmi “Terra madre” e “Rupi del vino”. Seguirà la degustazione offerta dal Castello di Spessa (Go) e i vini saranno presentati dalla sommelier Rosa Priscindaro.



Giovedì 27 giugno Lanfranco Conte, docente di chimica degli alimenti, parlerà delle virtù dell’olio prodotto nelle nostre terre, con le competenze del chimico, ma anche con uno sguardo alla dimensione storica. “Oleum nostrum: storia e attualità” il titolo dell’incontro, cui seguirà la degustazione offerta dall’Azienda Agricola Toros Franco di Cormons (Go).



Giovedì 4 luglio Linda Borean, docente di storia dell’arte moderna, parlerà di birra e arte, con un excursus storico delle opere d’arte figurativa nelle quali è rappresentata anche la birra. “Birra&Arte” il titolo della serata, cui seguirà la degustazione offerta da Castello di Rubbia di Savogna d’Isonzo (Go).