'Armonie in corte' nella chiesa di Santa Chiara

Nei martedì dal 2 luglio al 27 agosto, “la rassegna Armonie in Corte, sostenuta convintamente dal Comune di Udine, ritorna, dopo la positiva esperienza dello scorso anno, nella prestigiosa cornice della Chiesa di Santa Chiara, splendido edificio trecentesco impreziosito dagli affreschi di Giulio Quaglio.” – spiega l’Assessore alla Cultura del Comune di Udine, Fabrizio Cigolot, che aggiunge – “Nel ringraziare l’Educandato Uccellis per questa nuova opportunità che offre alla città, mi preme evidenziare come uno degli obiettivi che l’Amministrazione civica si propone, all’interno del corposo cartellone delle iniziative di UdinEstate, sia proprio quello di far conoscere e apprezzare ai concittadini e non solo, attraverso la proposta musicale, scorci di bellezza di cui la nostra città è ricca, luoghi anche poco conosciuti e spesso non facilmente accessibili.”

Otto concerti che propongono un percorso nella musica cameristica, in cui giovani musicisti de La Filiera Musicale della Fondazione Luigi Bon, già di altissimo livello artistico, debuttano a fianco di professionisti affermati.

In questo impegno verso i giovani, si è creata spontaneamente una rete di enti, che hanno voluto offrire la loro collaborazione, dalla Fondazione Friuli, all’Ente Regionale Teatrale, all’Associazione Progetto Musica, a Piano FVG, fino a sostenitori privati, come Generali Italia S.p.A. - Udine Duomo, Glauco Comoretto fotografo, Studio Associato Commercialisti Deriu e Lorenzo Cerneaz Pianoforti.

La rassegna, resa possibile anche grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e del Ministero per i beni e le attività culturali, si inaugura il 2 luglio, proprio con un ensemble molto giovane, ma già affermato, il Trio Scudeller-Baldizzi-Cecico, violino, violoncello e pianoforte, che si esibirà in musiche di L. van Beethoven e F. Mendelssohn B.

Si prosegue il 9 luglio con il vincitore del primo premio al concorso pianistico internazionale del FVG edizione 2018, Tymoteusz Bies, ormai proiettato nel panorama concertistico internazionale, che proporrà brani di F. Schubert, F. Chopin e K. Szymanowski.

Questi i primi due concerti in programma, tutti i martedì con inizio alle ore 20.45 e con un biglietto di soli 8,00 €, acquistabile direttamente, dalle ore 20.00, presso la chiesa di Santa Chiara, con ingresso da via Gemona 23.