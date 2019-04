'Blanc' fa tappa a Zoppola

Dopo aver segnare il tutto esaurito a Sedegliano e San Vito al Tagliamento lo scorso weekend con il debutto del nuovo Fieste, il Teatro Incerto ritorna nel Circuito ERT per una data di Blanc. Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi saranno ospiti venerdì 5 aprile alle 20.45 dell’Auditorium Comunale di Zoppola. La serata è un recupero dello spettacolo non andato in scena lo scorso 18 gennaio.



L’Incerto abbandona per una sera il teatro dell’assurdo del nuovissimo Fieste per abbracciare nuovamente la commedia di successo scritta nel 1994 dalla drammaturga francese Yasmina Reza - Art è il titolo originale - e rappresentata in tutto il mondo. Fabiano, Claudio ed Elvio hanno realizzato una versione in marilenghe adattando l’originale francese, ambientato in una Parigi anni Ottanta, nel friulano del loro paese, riscrivendo la commedia su personaggi in crisi d’identità, sospesi in un Friuli pieno di contrasti.



In Blanc tre amici si ritrovano a discutere animatamente del bizzarro acquisto fatto da uno di loro: un quadro completamente bianco. Il costo dell’opera è esorbitante e gli altri due amici interpellati dal terzo – che sostiene di essere un intenditore d’arte contemporanea –non riescono a comprendere la spesa da lui sostenuta e, ancor meno, il valore artistico di una tela bianca. Ne scaturisce una diatriba sul significato dell’arte contemporanea che degenera presto in un litigio d’altra natura, in cui vengono a galla vecchi dissapori, e genera incomprensioni che rischiano di mettere in crisi un’amicizia consolidata.