'Come diventare italiani. Il tutorial' per Trieste estate

Come diventare italiani. Il tutorial è il titolo dello spettacolo teatrale di Laila Wadia e Chiara Boscaro con Marcela Serli per la regia di Sabrina Morena, che si terrà domani mercoledì 3 luglio 2019 alle ore 21 al Bastione Rotondo del Castello di San Giusto, con ingresso libero, nell’ambito di Trieste Estate 2019, la rassegna di eventi e spettacoli di vario genere promossa e organizzata dal Comune di Trieste per animare le serate estive cittadine, giunta alla sua sedicesima edizione.



È ancora possibile parlare d’identità culturali e nazionali in un mondo sempre più globalizzato?

È questa una delle domande attorno cui ruota lo spettacolo Come diventare italiani. Il tutorial. Un monologo surreale, denso di ironici stereotipi sull’attuale modus vivendi tipico degli abitanti del Bel Paese, che portano inevitabilmente al riso ma che hanno anche risvolti amari. Uno spettacolo tragico-comico che sembra raccontare vicende inverosimili che sono in realtà parte della società reale. Una pièce giocosa, tra serietà e leggerezza, che offre diversi spunti di riflessione.



Intepreti dello spettacolo: Laila Wadia e Chiara Boscaro. Con Marcela Serli. Regia: Sabrina Morena. Una produzione: Bonawentura Soc. Coop / Teatro Miela di Trieste. Durata: 70 minuti, senza intervallo. Ingresso libero