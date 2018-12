'Donald D.T. Live' all’Auditorium delle scuole di Valvasone

Dopo Udine e Colugna, Donald D.T. Live va in scena anche nel Friuli occidentale. L’appuntamento con lo spettacolo multimediale ispirato al romanzo di Stiefin Morat, Donald dal Tiliment, considerato ancora oggi, a diciott’anni dalla sua pubblicazione, l’opera più innovativa della letteratura contemporanea “par furlan”, sarà presentato nel territorio di Valvasone Arzene.



L’appuntamento è per giovedì 20 dicembre nell’Auditorium delle scuole di Via Sant’Elena 6 a Valvasone alle 20.45. Nello spettacolo, realizzato con la regia di Andrea Collavino, con la produzione di Teatro della Sete e associazione Lenghis dal Drâc e con il sostegno dell’ARLeF (Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane), si fondono il linguaggi del teatro, della musica e del fumetto, in piena coerenza con lo spirito del romanzo di cui fornisce una interpretazione.



A dare corpo alle parole visionarie di Stiefin Morat e ai suoi personaggi “scalembris” e “sfolmenâts” provvederanno, come da copione, gli attori di TSU Teatro Sosta Urbana: Barbara Bregant, Andrea Collavino, Serena Di Blasio, Caterina Di Fant, Lucia Linda, Nicoletta Oscuro, Michele Polo, Federico Scridel, Micol Sperandio, Valentina Rivelli e Aida Talliente, con la complicità della band The High Jackers (Stefano Taboga, Alan Malusà Magno, Alessandro Mansutti e Maurizio Tomada) e delle illustrazioni dal vivo di Paolo Cossi.



Si preannuncia un’altra serata ad alta intensità “psychedelic pop furlane”.