'Escape room' per il cinema horror a Udine

Le escape room sono la moda del momento e l’horror, genere di metaforica critica sociale, le ha prese di mira. #udinehorror domenica 7 luglio alle ore 21.30 porta sullo schermo dell’Arena Loris Fortuna ESCAPE ROOM, thriller-horror a scatole cinesi nonché gioco al massacro per protagonisti e spettatori.



Nella sala d'attesa di una società sei persone si incontrano: sono state scelte per partecipare ad una escape room. Ci sono Zoey, ragazza tanto timida quanto geniale; Ben che lavora in un supermercato e non ha grandi aspirazioni; Jason uomo di successo sicuro di sé e del suo aspetto fisico; Mike uomo maturo con un passato da minatore; Amanda ex soldatessa con stress post traumatico; Danny nerd ed esperto di questo tipo di giochi. La prima sorpresa arriva subito: la sala d'attesa è già la prima stanza del gioco. Sì, l'attesa del gioco è essa stessa il gioco. E il dubbio si insinua subito nei partecipanti: il gioco è davvero così pericoloso? Si rischia davvero la vita? Il fatto è che chi ha organizzato tutto sembra conoscere bene i partecipanti, e sa fare leva sulle loro paure.



Tutte le proiezioni di #udinehorror si svolgeranno al Giardino Loris Fortuna, Piazza Primo Maggio, anche in caso di pioggia. Solo in caso di condizioni atmosferiche con rischio di incolumità per gli spettatori le proiezioni saranno annullate. Non sono previsti spostamenti al chiuso. La biglietteria dell’arena “Loris Fortuna” apre ogni sera dalle ore 21.00.