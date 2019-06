'Free solo', proiezione sotto le stelle a Udine

Vincitore dell’Oscar come miglior documentario e premiato al Banff come Best Climbing Film, FREE SOLO torna domani venerdì 7 giugno alle ore 21.30 sul grande schermo all’aperto del Giardino “Loris Fortuna” di Piazza Primo Maggio!



Free Solo documenta l’eccezionale salita di Alex Honnold lungo la via Freerider su El Capitan a Yosemite, quasi mille metri di dislivello senza corda e senza protezioni. “Probabilmente la più grande impresa nella storia dell’arrampicata su roccia” secondo il New York Times, la salita è stata effettuata il 3 giugno 2017 in sole 3 ore e 56 minuti. Il film, realizzato da National Geographic Documentary Films, vede la regia di Elizabeth Chai Vasarhelyi e del fotografo, regista e alpinista di fama internazionale Jimmy Chin, grande amico di Honnold.



Per la proiezione di Free Solo è previsto un biglietto unico a €10 (acquistabile domani direttamente presso la biglietteria dell’arena “Loris Fortuna”, aperta dalle ore 21.00).



Ricordiamo che Secret Garden è organizzato in collaborazione con il Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate). La proiezione si svolgerà al Giardino Loris Fortuna, Piazza I° Maggio anche in caso di pioggia. Solo in caso di condizioni atmosferiche con rischio di incolumità per gli spettatori le proiezioni saranno annullate. Non sono previsti spostamenti al chiuso. Per maggiori informazioni consultare il sito [www.visionario.movie]www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.