'Guitar – Arpa recital' al Tartini di Trieste

Corde armoniose, quelle dell'arpa e della chitarra: corde che si incroceranno mercoledì 20 febbraio, alle 20.30 nella Sala Tartini del Conservatorio di Trieste (via Ghega 12) in occasione del Guitar – Arpa recital affidato a due noti musicisti, l'arpista Nicoletta Sanzin e il chitarrista Sandro Torlontano. Il concerto rientra nel cartellone dei Concerti Inverno – Primavera 2019, fruibile per il pubblico con ingresso libero, previa prenotazione.



Arpa e chitarra sin dal Medioevo sono stati spesso e volentieri accostati sia nell'iconografia che nella prassi esecutiva comune. La formazione Arpa e Chitarra ha ricevuto una sorta di ‘consacrazione’ grazie alla celebre serie di concerti tenuti dai due grandi mostri sacri Nicanor Zabaleta all’arpa e Narciso Yepes alla chitarra: per primi alla Carnegie Hall di New York eseguirono il brano di Montsalvatge in concerto, oltre che dal grande chitarrista spagnolo Andrés Segovia per il quale Tansmann rielaborò per arpa e chitarra la celebre Suite in modo polonico, anch’essa tra i brani che saranno eseguiti. Proprio attorno a queste due importanti opere è costruito il programma dei due musicisti e docenti al Conservatorio Tartini che proporrà anche le trascrizioni della deliziosa e appassionata Siciliana tratta dal Concerto per chitarra e archi op. 30 di Giuliani, il celebre Adagio dal Concerto per chitarra e orchestra di Rodrigo, la splendida Oriental di Granados e, per finire, in un vortice sonoro trascinante, il Fandango di Boccherini.



Nicoletta Sanzin si è perfezionata negli USA con E. Malone e S. Mc Donald e in Italia con E. Zaniboni all’Accademia di S. Cecilia, diplomandosi col massimo dei voti, lode e borsa di studio SIAE. Premiata in concorsi nazionali e internazionali, si è esibita ai World Harp Congress di Vienna, Parigi, Dublino e Hong Kong e ai Simposi Europei di Norimberga e Perugia. Ha collaborato con orchestre prestigiose in Italia e all’estero (Teatro La Scala di Milano, Teatro Verdi di Trieste, Accademia di S. Cecilia di Roma, Orchestra della RAI di Roma, RTV Slovenia, TKWO, Orchestra di Padova e del Veneto, ecc.) sotto la direzione di Maestri quali D. Barenboim, R. Muti, Y. Temirkanov, S. Argiris, M. Angius ecc. Dal 1995 al 2001 è stata Prima arpa della Slovenska Filharmonija. Dal 1983 svolge intensa attività concertistica sia come solista che in formazioni cameristiche in importanti festival in Italia e all’estero. È docente di arpa presso il Conservatorio Tartini e la Scuola S. Cecilia a Portogruaro.



Dal luglio 2011 fa parte del Board of Directors del World Harp Congress, ed è membro del Comitato Artistico dell’Associazione Italiana dell’arpa. Sandro Torlontano si è perfezionato con José Tomas in Spagna e con Alberto Ponce in Francia all’École Normale de Musique “Alfred Cortot” de Paris, dove in un solo anno ha conseguito il Diplôme supérieur d’exécution. Primo assoluto in Concorsi nazionali ed Internazionali, è stato invitato da prestigiose istituzioni concertistiche esibendosi, oltre che in Italia, in Germania, Francia, Spagna, Svizzera, ex Yugoslavia, Portogallo, Turchia, Danimarca, Lettonia e in U.S.A. dove è stato per quattro anni regolarmente ospite del “Newport Music Festival”. Ha collaborato con varie orchestre fra cui l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia in Roma sotto la direzione di Myung-whun Chung, Daniele Gatti, Hans Vonk, suonando nel 2000 alla presenza di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II e partecipando da solista con Luis Bacalov come direttore all’inaugurazione della Cavea del Parco della Musica a Roma. Ha preso parte con I Solisti Aquilani all’esecuzione e all’incisione per la Dynamic in prima nazionale dell’opera “Maria de Buenos Aires” di Astor Piazzolla. Ha registrato per RAI, Mediaset, SAT2000, Catalunja Radio (Spagna), Dayton Public Radio, WGBH (U.S.A.), RTS (Serbia). Suona su una chitarra “Lorenzo Frignani” del 2013.