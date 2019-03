'I musicanti di Brema' per l'ultimo appuntamento di Piccolipalchi

Ultimo appuntamento a Premariacco con Piccolipalchi, la rassegna teatrale per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l’amministrazione comunale e la partecipazione della Fondazione Friuli. Domenica 10 marzo il sipario del TeatrOrsaria si aprirà alle ore 17 con lo spettacolo I musicanti di Brema della compagnia ferrarese Teatroperdavvero.



Dalla favola dei fratelli Grimm, lo spettacolo narra la storia di un asino zoppo, un cane sdentato, un gatto senza unghie ed un gallo con un’ala rotta. Rifiutati dai loro padroni, invece di abbattersi decidono di cambiare il proprio destino diventando musicisti dell’orchestra della città di Brema. È un’ambizione insolita per degli animali ma permetterà loro di incontrare il coraggio, l’aiuto reciproco e la comprensione, e scoprire che, dopo ogni delusione, è possibile ricominciare, donandosi nuove possibilità. In scena Marco Cantori - anche autore dello spettacolo con Diego Gavioli - accompagna la favola con musiche a canzoni; gli elementi scenografici realizzati artigianalmente da Nives Storci arricchiscono la storia di immagini e disegni.

Fondata dall’attore Marco Cantori, la Compagnia Teatroperdavvero è un progetto che accoglie artisti provenienti da diversi ambiti: attori, danzatori, musicisti, scenografi e videomakers.



Giunta alla 13ima edizione, la rassegna Piccolipalchi si è consolidata come un importante intervento di politica culturale per l’infanzia e di radicato servizio al territorio, raccogliendo attorno a sé una rete di soggetti che condividono lo spirito del progetto. Tutto il programma di Piccolipalchi 2018/2019 al sito www.ertfvg.it.