'I racconti di Fernando' a Vallenoncello

Dopo il positivo esordio nei quartieri di Torre e Borgomeduna, prosegue "Le Primizie de L'Arlecchino Errante", la rassegna dedicata ai quartieri di Pordenone della Scuola Sperimentale dell'Attore, vero e proprio "aperitivo" in vista dell'omonimo festival di fine estate. Il 9 giugno toccherà al quartiere di Vallenoncello.



TERZO SPETTACOLO 9 GIUGNO

Terzo spettacolo della rassegna domenica 9 giugno in Via Chiesa a Vallenoncello. La Compagnia Collettivo Teatrale Bertolt Brecht si esibirà in "I Racconti di Fernando", spettacolo di cantastorie e burattini (in caso di maltempo ci si trasferirà in oratorio). Di e con Maurizio Stammati, burattini di Carlo De Meo.



Lo spettacolo, frutto di una ricerca sulle possibili interazioni tra il teatro di figura, il teatro d'attore e quello di strada, cerca attraverso un cantastorie di raccontare un'epoca, dagli anni prima del grande conflitto ai nostri giorni. Pulcinella, le sue lotte, i suoi sogni ed i suoi incubi, sono lo sfondo sul quale si snoda il racconto in cui altri strambi personaggi fanno irruzione. Il risultato è uno spettacolo divertente, a tratti grottesco con, a volte, sfumature malinconiche.



Fernando detto 'la montagna' per la sua mole, pescatore e panettiere, personaggio realmente esistito, è anche il pretesto per l'attore/autore di raccontare le sue tappe artistiche che, partendo dalla musica, approda prima al teatro di strada poi al teatro di ricerca ed a quello di figura.



Organizzazione della Scuola Sperimentale dell’Attore e Comune di Pordenone, con il sostegno di Regione Autonoma FVG e Fondazione Friuli. Con la presenza e la collaborazione di Ricky’s Street Food e azienda agricola Da Pieve Claudio che daranno “sapore” alla parte gastronomica e ortofrutticola della serata.



LA FILOSOFIA DELLA RASSEGNA

"Il progetto - spiega il presidente della Scuola Ferruccio Merisi - nasce su sollecitazione del Comune di Pordenone - Assessorato alla Cultura, nel quadro della politica di promozione dei quartieri cittadini. La rassegna è giunta alla terza edizione e i quartieri coinvolti quest’anno saranno Torre, Borgomeduna, Vallenoncello e Rorai – Cappuccini. L’orario degli spettacoli sarà quello dell’aperitivo serale, per favorire da una parte la partecipazione delle famiglie. Gli spettacoli sono stati scelti nel genere popolare, per tutte le età nonché portatori di linguaggi diversi: dal Circo al comico, dal teatro-musicale alla Commedia brillante, dal teatro di figura alla danza. Dato lo scopo civico e di condivisione di buon vicinato dichiarato dall’iniziativa, gli ingressi saranno rigorosamente gratuiti".



"L'Amministrazione comunale - aggiunge l'assessore alla cultura del Comune di Pordenone Pietro Tropeano - crede in questo progetto, che è un momento culturale importante che fa vivere ai quartieri spettacoli che non sono quindi solo appannaggio del centro, completando così un'offerta di cultura per tutta la città".



LE PRIMIZIE

Prima degli spettacoli, nei giorni precedenti, verrò effettuata una animazione promozionale per le strade degli stessi quartieri, con fulcro nel “Palco Risciò”, ovvero con il piccolo palcoscenico semovente a pedali inventato dalla Scuola Sperimentale dell’Attore / Arlecchino Errante per gli interventi di strada. Dopo gli spettacoli, o comunque in concomitanza con essi, a carico di produttori locali e anche di privati residenti nei quartieri stessi, verrà allestito un estemporaneo “mercatino di Primizie” con fiori, frutti, verdure e loro eventuali trasformazioni. Un ultimo ingrediente, collaudato con successo nella precedente edizione 2018, sarà la presenza di un venditore di street food, sempre diverso e sempre originale ed innovativo, per favorire chi non desidera occuparsi di preparare la cena affrettandosi a casa dopo lo spettacolo. Gli eventi saranno allestiti con la consulenza diretta della Associazioni residenti nel quartiere, che hanno concorso anche alla scelta delle date e dei luoghi da valorizzare.