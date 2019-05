'Io danzerò' a Cinemazero

In occasione dei festeggiamenti per i 70 anni dalla sua costituzione, Propordenone Onlus propone alla città di Pordenone una mostra di livello internazionale: Femmes 1900: la donna nelle visioni art Nouveau.



Venerdì 10 maggio a Cinemazero il primo evento collaterale della mostra: alle 21.00 in Sala Grande sarà proiettato Io danzerò di Stéphanie Di Giusto, film ipnotico e ammaliante sulla figura di Loïe Fuller, creatrice della danza Serpentine.



Il mondo della danza all'inizio del XX secolo fu scosso dal suo arrivo, un'americana dei grandi spazi dell'Ovest, autodidatta e lontanissima dal fisico e dai dettami del ballo classico. Loïe Fuller, è stata un’anticipatrice della rivoluzione della danza contemporanea, icona dell’Art Nouveau. Con i suoi vestiti imponenti, spettacoli pieni di pathos e un trionfo di pubblico, in breve tempo soppiantò le ironie perplesse dell'Accademia.



La mostra Femmes 1900, iniziativa di Propordenone Onlus, in collaborazione col Comune di Pordenone, realizzata col sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, Reale Mutua Assicurazioni agenzia di Pordenone, Mediolanum private banking, Camera di Commercio Pordenone e Udine, Friulovest Banca, sarà visitabile dall’ 11 maggio al 21 luglio 2019 in Galleria Bertoia a Pordenone.

L’esposizione, a cura di Maurizio Lorenzo con l’organizzazione di Carla Finotti, propone per la prima volta in Europa un excursus sull’immagine della donna nel periodo artistico Art Nouveau con una notevole quantità, qualità e varietà di manufatti artistici di levatura museale, provenienti da collezioni private, quindi di rara visione.



Prevendite attive: www.cinemazero.it

Per informazioni sulla mostra: www.propordenone.org