'Isonzofront – La mia storia' al Cinema Sociale di Gemona

In occasione delle celebrazioni del centenario della fine della prima guerra mondiale, la Cineteca del Friuli presenta mercoledì 14 novembre alle 21, al Cinema Sociale di Gemona, Isonzofront – La mia storia, docufilm scritto e diretto da Massimo Garlatti-Costa, prodotto nel 2016 da Raja Films con il contributo del Fondo Regionale per l’Audiovisivo. La proiezione sarà introdotta dal regista Massimo Garlatti-Costa.



Attraverso le testimonianze di soldati italiani e austroungarici ma anche di civili - uomini, donne, bambini - Isonzofront racconta gli anni della prima guerra mondiale sul fronte dell’Isonzo. Le diverse storie presentate sono ricavate da testimonianze dell’epoca: lettere, racconti e diari manoscritti dell’Archivio Diaristico Nazionale e diari raccolti nel corso degli anni dallo storico Giacomo Viola. Come una Spoon River Anthology della Grande Guerra, gli attori che interpretano i protagonisti raccontano direttamente “in camera” le esperienze vissute, supportati e accompagnati dai contributi degli storici e dalle immagini d’archivio. Le vicende di ognuno sono espresse con le parole di chi le ha vissute, una narrazione che grazie agli attori riprende vita e torna ad appartenere a un volto, a uno sguardo.



Il docufilm ospita gli storici Matteo Ermacora, Chiara Fragiacomo, Nicola Maranesi, Giovanna Marselek, Gianfranco Martina, Marco Pascoli e Giacomo Viola. Le immagini fotografiche provengono da numerosi archivi, locali ed europei. I filmati d’epoca fanno parte dell'ampio fondo della Cineteca del Friuli sulla Grande Guerra.