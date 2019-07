'L’elisir d’amore' al Castello di Spessa a Capriva

Prosegue la dodicesima edizione del “Piccolo Opera Festival FVG”, la kermesse firmata dal baritono Gabriele Ribis che attraversa alcune tra le più rinomate dimore storiche regionali con concerti, opere da salotto e la grande lirica.

E proprio la produzione lirica di punta di questa edizione è di nuovo protagonista al festival nella serata di domani, giovedì 4 luglio, sempre nella magica atmosfera del Castello di Spessa a Capriva: alle 20.30 di scena il melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti, ”L’elisir d’amore”, realizzata con The Jerusalem Opera di Israele e con l’Israel Sinfonietta Beer Sheva. Si replica ancora domenica 7 luglio a Spessa mentre a febbraio l’opera sarà proposta in Israele nei teatri di Gerusalemme e Beersheva.

Lo spettacolo unisce un importante produttore internazionale a talenti del territorio come l’Orchestra dei Filarmonici Friulani e il Coro da Camera del Piccolo Opera Festival, diretto dal triestino Elia Macrì. La realizzazione è firmata da Enzo Iorio mentre l’Orchestra è diretta da Omer Arieli, direttore musicale dell’Opera di Gerusalemme. In scena accanto al soprano napoletano di fama internazionale Valeria Esposito, al tenore lombardo Matteo Falcier e al baritono veneto Omar Kamata, spiccano il baritono triestino Christian Federici e il soprano udinese Gaja Vittoria Pellizzari. Davvero particolare e inedita è la location scelta per questo debutto: proprio in mezzo ai vigneti di Spessa è stato infatti allestito il Teatro in Vigna, che permetterà di assistere a questo capolavoro senza tempo direttamente immersi negli splendidi scenari dei filari delle vigne di Capriva.

Visto che il debutto è stato purtroppo interrotto dal maltempo, tutti i possessori del biglietto della prima serata potranno accedere gratuitamente nella serata di giovedì così da poter completare la visione dell’opera.



Il Piccolo Opera Festival che conferma la sua attitudine cultural-turistica toccando location di particolare suggestione, proseguirà fino al 18 luglio tra Spessa, il Castello di Valvasone, e Villa Gorgo a Nogaredo al Torre.