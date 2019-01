'La fortuna di Tita dal poç' a Gorizia

Giovedì 10 gennaio 2019, con inizio alle ore 20.30, si terrà presso il Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass,20), la

commedia in friulano di Franca Delli Zotti “La fortuna di Tita dal poç”, a cura della compagnia teatrale “Sis scussons scussâts” di Romans d’Isonzo (Go), per la regia di Alessandro Mistichelli.



Tita dal poç ha vinto un mucchio di soldi, ma è morto senza dire a nessuno dove li ha messi. li cercano la moglie, la figlia, il fratello e la cognata, tutti cercano i soldi, tutti li vogliono con ogni mezzo. Quando si dice che in una famiglia basta ci sia l’amore!

Del cast fanno parte i seguenti attori: Graziella Menotti, Lara Mauro, Germano Pupin, Chiara Livoni, Cristina Musuruana, Gabriella Poian, Valneo Visintin, Ivaldi Calligaris, Bruno Zorzin ed Elena Tempo.



Ingresso: €10,00. Il ricavato verrà devoluto a favore delle genti della Carnia colpite dal maltempo nei mesi scorsi.

Per informazioni e prevendita: Kulturni dom di Gorizia – tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it



La serata è promossa dalla compagnia teatrale “Sis scussons scussâts”, dal circolo “M. Fain”, dal gruppo culturale “I Scussons” di Romans d’Isonzo, e dal Kulturni dom di Gorizia nell’ambito della rassegna Komigo 2019, in collaborazione con l’associazione internazionale “Terre sul Confine” di Visco, il Forum di Gorizia, l’associazione “Gorizia spettacoli” di Gorizia e l’associazione culturale “Terzo Teatro” di Gorizia; con il patrocinio dei comuni di Romans d’Isonzo, Gorizia, Aiello del Friuli, Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia e la Regione Autonoma Fvg.