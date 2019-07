'La Magia dell’ Ottavino' a Grado

I quattro più importanti flautisti al mondo saranno protagonisti questa sera del Concerto Straordinario inserito nel “VI° International Piccolo Festival” che si svolge in questi giorni presso l’Auditorium “B. Marin” con la partecipazione dei migliori studenti del cosiddetto “flauto piccolo”, provenienti da ogni latitudine, dall’Australia alla Cina. Il concerto, che si terrà presso la Basilica di S. Eufemia farà risaltare questo strumento che Toscanini definì “capriccioso”. Accanto a Nicola Mazzanti, autentico leader per tutti flautisti italiani e recentemente invitato al Conservatorio di Milano alla prima cattedra di ottavino della storia di quella prestigiosa istituzione, si esibirannoGudrun Hinze (Germania) ottavinista della “Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, Patricia Morris (Inghilterra) ottavinista della “Royal Academy of Music” di Londra, Rena Urso (U.S.A.) ottavinista della “San Francisco Opera Center Orchestra” e

“Oregon Coast Music Festival Orchestra” Marta Rossi (Italia) ottavinista dell’ Orchestra dell’Opera di Roma . Una manifestazione quindi di grande prestigio e fortemente voluta dall’Assessorato alla Cultura di Grado (Sara Polo), che pone l’ Isola d’ Oro al centro di un turismo culturale che sempre più viene apprezzato nei più importanti circuiti a livello internazionale. Il programma comprende le più belle pagine composte dal grande Antonio Vivaldi espressamente per l’ottavino con l’accompagnamento di una presigiosa orchestra “Harmonia Mundi” diretta dall’ astro nascente del podio, il siciliano Alberto Maniaci, che successivamente proporrà altre suggestice ed inaspettate musiche per questo strumento.

La manifestazine gode del sostegno dei maggiori enti istituzionali, fra tutti il Comune di Grado attraverso l’Assessorato alla Cultura, della Regione FVG e della Fondazione “Carigo” di Gorizia. L’appuntamento è previsto alle ore 21.00 con ingresso libero.