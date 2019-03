'Le Prénom – Cena tra amici' fa tappa a Zoppola e San Daniele

Rappresentato la prima volta a Parigi nel 2010, Le prénom – Cena tra amici, ottenne sei nomination al Prix Molière dell'anno seguente e fu adattato subito per il grande schermo dai suoi stessi autori Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière (il film uscì in Italia con il titolo Cena tra amici). Tre anni dopo Francesca Archibugi ne fece una versione cinematografica italiana: Il nome del figlio.



Da tre stagioni il Teatro Stabile di Genova ha voluto portare il testo originale a teatro anche in Italia, affidandone l’adattamento a una delle penne più brillanti della drammaturgia italiana, Fausto Paravidino. Dopo la tournée della scorsa stagione, lo spettacolo diretto da Antonio Zavatteri ritorna nel circuito ERT per due date: sabato 9 marzo all’Auditorium Comunale di Zoppola e domenica 10 marzo all’Auditorium Alla Fratta di San Daniele del Friuli. Alle 20.45 sui due palchi regionali saliranno Alessia Giuliani, Alberto Giusta, Davide Lorino, Aldo Ottobrino e Gisella Szaniszlò.



Una sera come tante altre tra cinque amici quarantenni. Tutti appartenenti alla media borghesia. Oltre ai padroni di casa (due professori dichiaratamente di sinistra), ci sono il fratello di lei che fa l'agente immobiliare e la sua compagna in ritardo a causa di un impegno di lavoro, mentre l'amico single è trombonista in un'orchestra sinfonica.



Quella sera, il fratello comunica alla compagnia che diventerà padre. Felicitazioni, baci e abbracci. Poi le solite domande: sarà maschio o femmina, che nome gli metterete? Il futuro papà non ha dubbi che sarà maschio; ma lo sconcerto nasce quando egli comunica il nome che hanno deciso di mettere al figlio. Un nome che evoca imbarazzanti memorie storiche. Il dubbio è che si tratti di uno scherzo, ma la discussione degenera ben presto investendo valori e scelte personali.



Tra offese reciproche che non mancano di ferire tutti, prende forma un ritratto di una generazione allo sbando, dove tutti hanno qualche segreto da nascondere o da rinfacciarsi. Le prénom è una commedia ricca di colpi di scena e carica di quell’ironia tipica della tradizione francese che porta da un lato alla risata e dall’altro a una riflessione profonda su noi stessi.