'Le troiane' di Seneca in scena a Trieste Estate

Le Troiane é il titolo della tragedia di Seneca, messa in scena dall’Associazione Culturale "Spazi d'Arte", in programma martedì 9 luglio 2019, alle ore 21 al Bastione Rotondo del Castello di San Giusto, con ingresso libero, nell’ambito di Trieste Estate 2019, la rassegna di eventi e spettacoli di vario genere promossa e organizzata dal Comune di Trieste per animare le serate estive cittadine, giunta alla sua sedicesima edizione.



La lettura scenica di una tragedia come Le Troiane di Seneca rappresenta per gli interpreti un’intrigante sfida attoriale e una possibilità: restituire con la sola voce dell’attore i drammi, i conflitti e le emozioni che il teatro ci ha abituato a vedere “ agiti” sul palcoscenico. Nei 50 minuti circa di spettacolo sono solo i rumori di ambiente, il porto dal quale la flotta greca attende impaziente di poter tornare in patria dopo dieci anni di guerra, a sostenere lo svolgersi degli avvenimenti, come un’eco del tempo più che realtà oggettivamente presente.

Il tentativo di tornare alla parola per restituire a chi ascolta il potere evocativo della composizione di Seneca, è possibile soltanto grazie al talento vocale e interpretativo di Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Silvia Siravo, Guenda Goria e Massimo Reale. Coordinamento scenico di Massimo Reale. La deportazione dei vinti, tema centrale della Tragedia, risuona, per chi voglia ascoltarlo, inquietantemente familiare agli spettatori di oggi.



L'Associazione Culturale "Spazi d'Arte" ha al suo attivo una decennale produzione di documentari, spettacoli teatrali e progetti tematici. A titolo esemplificativo e in estrema sintesi citiamo il progetto triennale sulla Prima Guerra Mondiale che si è articolato in ambito documentaristico con la realizzazione del film "Le Parole degli Eroi" con Luca Zingaretti, Manuela Mandracchia, Edoardo Siravo e in ambito teatrale con una rappresentazione che, dopo varie tappe in molti teatri italiani, ha concluso il suo tour all'Auditorium di Roma davanti a oltre 1000 spettatori.

Nell'ultimo anno ha inoltre prodotto, nella sua azione di promozione della drammaturgia contemporanea, il testo teatrale di Sergio Pierattini "L'uomo sottile" rappresentato con successo al Festival di Asti edizione 2018.