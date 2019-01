'Mathera – L’Ascolto dei Sassi' al cinema

Dal 21 al 23 gennaio nelle multisale del Circuito UCI Cinemas arriva Mathera – L’Ascolto dei Sassi, un film documentario dedicato alla Capitale Europea della Cultura 2019, distribuito da Magnitudo Film con CHILI. Voci autorevoli del mondo della storia dell’arte e dell’architettura si alternano alle testimonianze di chi ha scelto di vivere nei Sassi o di lavorarci. Ne emerge un quadro struggente, di una città che è una delle più antiche del mondo ancora abitate e che – oggi più che mai – continua a incantare e attrarre turisti da tutto il mondo.

Nell’arco della giornata, tra l’alba lucana che bagna di luce la cascata di edifici verso la gravina e il tramonto che trasforma le corti in un presepe, le riprese in 8K dal suolo e dal drone accompagnano lo spettatore in un viaggio indimenticabile tra cultura, arte e storia. Un’esperienza che porta alla riflessione di quanto il passato sia un’esperienza di cui fare tesoro per incoraggiare a guardare il futuro in un’ottica di rispetto e sostenibilità.



Le multisala UCI che proietteranno Mathera – L’Ascolto dei Sassi dal 21 al 23 gennaio alle 20:30 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Fiumara, UCI Moncalieri, UCI Orio, UCI Parco Leonardo, UCI Pioltello, UCI Red Carpet Matera e UCI Porta di Roma.



Quelle che lo proietteranno il 21 e 23 gennaio alle 20:30 sono invece: UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze, UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta, UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto, UCI Verona.

UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Curno (BG), UCI Certosa (MI), UCI Cinemas Showville Bari (BA), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI MilanoFiori (MI), UCI Palermo, UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Senigallia (AN), UCI Sinalunga, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Porto Sant’Elpidio (FM), UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), UCI Seven Gioia del Colle (BA) proietteranno il contenuto il 21 gennaio alle 20:30.



Il Multisala Gloria by UCI Cinemas proietterà il contenuto il 22 gennaio alle 17:30.

UCI Casoria, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Cinepolis Marcianise, UCI Messina, UCI Fano, UCI Jesi, UCI Pesaro, UCI Senigallia, UCI RedCarpet Matera, UCI Showville Bari, UCI Seven Gioia del Colle, UCI Palariviea, UCI Porto Sant'Elpidio e UCI Molfetta applicheranno la tariffa di 10 euro per l'intero e 8 euro per il ridotto. Nelle restanti multisale il costo è di 11 euro per l'intero e 9 euro per il ridotto.