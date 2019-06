'Mittelfest' guarda anche alla Grecia

Presentata a Milano nel Museo del ‘900 la 28° edizione del Mittelfest, festival di musica, teatro e danza per l'area Centro europea e balcanica, che dal 12 al 21 luglio a Cividale affronterà tema Leadership, declinato dall’arte all’economia, dalla famiglia alla politica e scelto dal direttore artistico Haris Pašović, pluripremiato regista di teatro e cinema di Sarajevo, ancora ricoverato in ospedale ad Atene a seguito di un malore.

In tutto saranno presentati 29 progetti artistici, con 7 prime assolute e 12 prime italiane e un focus speciale sulla Grecia per raccontare in 6 spettacoli una ripresa che parte dalla cultura e che sarà raccontata anche dall’ex primo ministro greco Giorgos Papandreu. Fra i protagonisti le grandi star della musica come Ivo Pogorelich e Sergej Khachatryan, Avi e Omar Avital e Simone Cristicchi. Atteso anche il Balletto di Lubiana con “Giselle” e, per il teatro, Romeo Castellucci e Maddalena Crippa, oltre a diversi spettacoli prodotti in regione.

Un tema denso e affascinante, difficile da contenere nelle forme tradizionali all’epoca dei social, declinato in vari aspetti. “Non c'è dubbio che, in un momento storico tanto travagliato per il futuro dell'Europa, l'arte e la cultura costituiscono l'humus senza il quale non sarà possibile alcuna rinascita, che per necessità dovrà essere fecondata dalla memoria e dall'immaginazione - sottolinea il Presidente di Mittelfest, Federico Rossi - In questa ottica la presenza della Grecia come Paese ospite non porta solo uno straordinario contributo creativo, ma è anche testimonianza e monito che una vera Unione europea non può reggersi esclusivamente sulla base di logiche economiche e finanziarie, ma deve considerare pure i suoi debiti di arte, cultura, idee e valori, tra le radici più fertili della civiltà europea”.

Mittelfest quest’anno comprenderà 29 progetti artistici, 15 musicali, 8 teatrali, 4 di danza, 6 forum: per 7 prime assolute e 12 prime italiane, da oltre 12 Paesi d’Europa e oltre l’Europa. A inaugurare il cartellone il 12 luglio sarà il concerto Leader, con l’ungherese Savaria Symphony Orchestra diretta da Marco Feruglio e l’eccezionale partecipazione del violinista armeno Sergej Khachatryan. La giornata inaugurale continua con il debutto dello spettacolo ‘L’infinito tra parentesi', che segna la prima volta del giallista e chimico Marco Malvaldi a teatro e unisce, sotto la regia di Piero Maccarinelli, i due fratelli - in scena e nella vita – Giovanni e Maddalena Crippa. Il primo giorno del festival si concluderà con la slovacca Pressburger Klezmer Band che porterà grande musica folk e dei Balcani, mescolandola con inserti klezmer, atmosfere orientali, jazz, reggae e latino.

Proseguendo ad esplorare il programma per aree tematiche, tratterà di leadership politica, e dei pericoli di una sua degenerazione, lo spettacolo prodotto dal Berliner Ensemble ‘Tamburo di Latta / The Tin Drum’, dal capolavoro del premio Nobel Günter Grass (14 luglio, prima nazionale). Accanto a questo lo spettacolo ‘Giulio Cesare. Pezzi staccati’ (13-14 luglio) del maggiore maestro italiano - e uno dei maggiori a livello internazionale – nel teatro di ricerca, Romeo Castellucci, che sezionerà il dramma finale del grande dictator romano, anche fondatore di Cividale del Friuli. Nel suo stile originale, anche Giuliana Musso farà riflettere sul nostro tempo, sull’omologazione e sulla perdita del proprio sé autentico, con ‘La scimmia’ (18 luglio, prima assoluta), di cui è autrice e interprete, liberamente tratto da ‘Una relazione per un’accademia’ di Franz Kafka.

Altri spettacoli sulla leadership politica, e sulle sue conseguenze, rientrano dentro un ampio Focus Grecia. La culla della civiltà occidentale, che tra inciampi e rilanci cerca di ripartire, come ha fatto all’origine, dalla cultura, sarà raccontata con sei spettacoli, tra prosa, musica, danza diretti da alcuni dei maggiori registi ellenici di oggi. Tra questi ‘Collina 731 / Hill 731’ di Aris Biniaris. Ancora sul tema del confronto inatteso tra piccolo e grande è l’originale ‘Antigone’ di Konstantinos Ntellas (15 luglio, prima nazionale). Rovescia il problema fino al paradosso, poi, lo spettacolo ‘Città pulita / Clean city’ (20 luglio) dei due registi Anestis Azas e Podromos Tsinikoris. Il focus Grecia si completa con uno show poetico di teatro di figura e due grandi spettacoli di danza: il coloratissimo 'Bastet' (20 luglio, prima nazionale) della coreografa Marianna Kavallieratos, e 'Anonymo' di Tzeni Argyriou (21 luglio, prima nazionale), che ripercorre la storia dell’arte. A lato degli spettacoli, il Focus ospiterà due forum: uno vedrà la presenza dell’ex Primo Ministro ellenico Giorgos Papandreou.

Il tema della leadership femminile è invece il centro dello spettacolo ‘Sissignora!’ (16–19 luglio, prima assoluta), il nuovo spettacolo di ‘teatro partecipato’ di Rita Maffei, con attori professionisti e esperti della vita quotidiana, prodotto da Mittelfest con CSS Teatro Stabile di Innovazione FVG. A suo modo, anche nel rovesciamento en travesti di King Lear di Shakespeare, che diventa ‘Queen Lear’ (16 luglio) con le invenzioni della compagnia Nina’s Drag Queens, tutto si tinge al femminile.

Ci sono poi i veri leader nella propria arte: il pianista star croato Ivo Pogorelich (19 luglio), che per Mittelfest eseguirà un recital pianistico da Bach a Beethoven, Chopin e Ravel; il duo geniale composto dal mandolinista Avi Avital e dal contrabbassista Omer Avital nello spettacolo etno-jazz ‘Avital meets Avital’ (20 luglio, prima italiana). Il cantautore italiano Simone Cristicchi porterà un concerto acustico, per un pubblico più intimo, dal titolo ‘Abbi cura di me / Acoustic Live' (17 luglio).

Star musicali e in particolare del jazz anche nell’incredibile orchestra olandese Concertgebouw, diretta da Jules Buckley, che presenterà un ‘Omaggio a Nina Simone, Mississippi Goddam’ (19 luglio, prima nazionale). Tra gli altri ospiti musicali, il russo Dmitry Shishkin, già vincitore del Concorso pianistico internazionale del Friuli Venezia Giulia, che offrirà un recital pianistico da Chopin (17 luglio), l’arpista friulana Emanuela Battigelli con ‘Celebrating life’ (21 luglio) e i giovani talenti di Associazione Progetto Musica, del Conservatorio Tomadini di Udine, e del Tartini di Trieste che offriranno il concerto ‘Quo vadis?’ (16 luglio).

Negli altri spettacoli, il leader pacifista e riformista del Burkina Faso, Thomas Sankara, sarà celebrato nello spettacolo di danza ‘Senza Sankara’ (15 luglio), con artisti africani guidati da Filippo Ughi; un classico del balletto, ‘Giselle’, arriva invece dall’Opera Balet di Lubiana (13 luglio, prima nazionale). Il festival si conclude il 21 luglio in un grande concerto-recital prodotto con il sostegno di Arlef: ‘Maraveis in sfrese/ Meraviglie socchiuse’ (prima assoluta), con l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani diretta da Walter Themel e Nuovo AuriCorale Vivavoce diretto da Monica Cesar, e la direzione artistica di Marco Maria Tosolini, con testi in friulano di Carlo Tolazzi, per ripercorrere la storia della musica e dell’arte friulana.