'My generation' e 'Absolute beginners' a Trieste

Ultimo appuntamento totalmente gratuito di Movies and Music Stars di Casa del Cinema di Trieste per ERPAC - Ente Regionale PAtrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia: mercoledì 6 febbraio alle ore 18:30 al Teatro Miela di Trieste con la proiezione di due film per una serata dedicata interamente alla Swinging London introdotti da una colonna sonora selezionata ad arte da Dj Jazz Master



Alle 20.30 viene proposto MY GENERATION di David Batty (GB, 2017, 85’) in cui Michael Caine, icona del cinema britannico, interpreta ed è il narratore di una storia vivida e stimolante, del suo percorso nella Londra degli anni Sessanta e della nascita della cultura pop. Basato su racconti personali e su splendide riprese d’archivio, questo documentario vede Caine viaggiare nel tempo e dialogare con i Beatles, Twiggy, David Bailey, Mary Quant, i Rolling Stones, David Hockney e altre celebrità.

A seguire viene proiettato ABSOLUTE BEGINNERS di Julien Temple (GB, 1986, 108’) che ci cala nella Londra del 1958, la “swingin’ London” degli anni Cinquanta con fumosi jazz club, bar di quart’ordine e bizzarri personaggi della working class che lottano per rimanere a galla nei bassifondi della metropoli, fa da cornice alla contrastata storia d’amore tra il giovane fotografo Colin e l’aspirante fashion designer Suzette, mentre la musica pop fa perdere la testa ai ragazzi dell’epoca nuova, in una nuova dimensione fatta di status symbol.



La serata sarà presentata da Carlo Muscatello



All'ingresso verrà consegnato un coupon per visitare la mostra in corso al Magazzino delle Idee Trieste Stars: Ritratti Fotografici di Terry O'Neill a prezzo promozionale