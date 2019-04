'No stè verzer quela porta' in beneficenza pro Agmen Fvg Onlus

L’Armonia continua la sua attività nel Sociale con la presentazione di un nuovo spettacolo per beneficenza questa volta al Teatro San Giovanni (via San Cilino, 101 – Trieste) per sostenere le attività dell’AGMEN - FVG onlus Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici – Friuli Venezia Giulia per lo studio, la cura e l’assistenza dei bambini con tumore.

Domenica 05 maggio, ore 17.30, ingresso a offerta libera, la Compagnia BANDABLANDA (F.I.T.A.) metterà in scena lo spettacolo musicale in dialetto triestino NO STE’ VERZER QUELA PORTA di Gianfranco Pacco, regia di Alenka Devetta e Gianfranco Pacco.

La storia mette di fronte due famiglie che si conoscono per la prima volta: scoprite voi qual è la più normale, facendo molta attenzione perché l'apparenza inganna e non sempre la prima impressione è quella giusta, e spesso invece la prima impressione fa...impressione...

C'è qualcosa di macabro che aleggia in una strana villa e su chi vi abita, ma c'è anche qualcosa di molto comico che è in arrivo nella villa stessa, qualcosa che vi travolgerà.

Ai nostri attori piace il rischio: vi invitano ad aprire “quella porta” assieme a loro per scoprire la magia del teatro e a impararne il trucco...

In scena: Cristiano Vaselli, Gaia Millo, Sofia Di Maio, Riccardo Draisci, Stefan Iuricic, Alice Amodio, Natan Andreta, Ares Agnolin, William Piccotti, Caterina Lanza, Matteo Surez, Teresa Dovier e Virginia Lanza.

Costumi di Maria Cristina Giacomini.Coreografie di Francesca Pacco. Grafica di Gianmarco Pacco. Scene di Roberto Pignataro. Musiche di Maxino. Regia di Alenka Devetta e Gianfranco Pacco.

Grazie per la collaborazione: a Orietta Viezzoli, Lorenzo Noce e alla Parrocchia San Marco Evangelista.



BANDABLANDA, la Compagnia teatrale con l'età media più bassa della nostra Regione, da alcuni anni ha anche un settore giovanile: i “Bandablandini” dell' Oratorio San Pier Giuliano di Trieste, gruppo composto da attori dai 9 ai 13 anni che hanno già presentato alcuni spettacoli musicali.



Ingresso a offerta libera pro AGMEN – FVG onlus.



Gli appuntamenti per beneficenza de L’ARMONIA non finiscono qui: il 24 maggio alle ore 20.30 al Teatro Silvio Pellico andrà in scena “In Bona Compagnia” del Gruppo Proposte Teatrali, spettacolo in beneficenza a biglietto unico €10 per sostenere le attività del Centro Estivo dell’ Oratorio San Vincenzo de’ Paoli.