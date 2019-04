'Omaggio a Morricone' firmato Maur-De Clossey

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, indetta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Palmanova ha deciso di organizzare una serata speciale. Artisti, attori e musicisti si esibiranno gratuitamente alle 20.30 di giovedì 4 aprile al Teatro Gustavo Modena, per dimostrare la propria vicinanza della comunità alle persone con autismo e alle loro famiglie. Si conta infatti che, all’interno del solo Ambito Socio Assistenziale Udinese, su 200 bambini e ragazzi disabili dai 0 ai 17 anni, 78 sono affetti da autismo.



Un evento di solidarietà a favore di Progetto Autismo FVG che conta circa 300 iscritti e amici, di cui circa 100 famiglie con una persona affetta da sindrome autistica, Disturbi Pervasivi dello Sviluppo o Sindrome di Asperger dislocate su tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia. L’associazione è stata formata per aiutare e accompagnare nel loro difficile compito di educatori i genitori di questi ragazzi speciali.



Così il Sindaco di Palmanova Francesco Martines: “Sarà un grande momento di musica e arte a cui abbiamo voluto dare un particolare significato sociale. Un gesto di vicinanza e solidarietà, oltre che conoscenza e comprensione, per una patologia poco conosciuta e che coinvolge molte persone attorno a noi. In primis vanno ringraziati i molti artisti che si sono messi a disposizione per l’evento. Mi augurio di vedere un teatro pieno, dimostrazione di sensibilità e interesse per i famigliari e le persone affette da autismo”



Come spiega la presidente di Progettoautismo FVG, Elena Bulfone: “Ancora oggi i nostri figli scontano un’emarginazione e un confinamento. Stereotipi che vogliamo scardinare con una nuova cultura per l’autismo e iniziative che possano incidere davvero e cambiare l'approccio delle persone comuni all’autismo. Vogliamo far comprendere a tutti che l'autismo è una neurodiversità, una variabilità umana piena di colori e che le nostre persone sono molto diverse da come voi le pensate, vogliamo la vera inclusione sociale per i nostri figli, vogliamo che ritorni la gioia nei loro cuori”.



A partire dalle 20.30, presentati da Enzo Santese, saliranno sul palco Mauro Maur e Françoise De Clossey in “Omaggio a Morricone”. La pianista e il trombettista, di fama internazionale, che ha suonato con Gloria Gaynor, Plácido Domingo e lo stesso Ennio Morricone, saranno gli ospiti d’onore della serata.



A fianco a loro musicisti come il Duo Sunset Blues (pianoforte e la voce di Chiara), Gianfranco Lugano (arpa celtica), Dania (giovanissima voce solista), Gianni Four Band, Soul Orchestra che proporranno brani di Billy Joel, Frank Sinatra, Joe Cocker e Procol Harum. Oltre alla musica anche il teatro con Teatro Incerto e gli attori Fabio Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi. L’evento nasce da un progetto artistico di Piero De Martin.



La serata di arte, musica e spettacolo è organizzata in collaborazione con il Comune di Palmanova e il Rotary Club Aquileia – Cervignano – Palmanova.