'Romm' della compagnia tedesca Meinhardt Krauss Feigl a teatro

Gorizia è la capitale regionale del teatro di figura perché è l’unica città ad ospitare, in contemporanea, due rassegne teatrali: una dedicata ai bambini e l’altra a giovani e adulti. Ed è proprio dedicato a quest’ultimi lo spettacolo, in prima assoluta regionale, R.O.O.M. della compagnia tedesca Meinhardt Krauss Feigl che porta in scena un “teatro cinematografico” innovativo e curioso dove un suggestivo gioco di proiezioni interattive reagiscono ai movimenti dell’attrice, dove la luce diventa coprotagonista ed elemento portante della rappresentazione scenica. Lo spettatore viene così catturato e portato, attraverso bellissimi e precisi effetti visivi, in luoghi diversi dove tempo e spazio sono completamente annullati. Uno spettacolo in cui proiezioni e realtà virtuali diventano un personaggio e con cui la protagonista è chiamata ad un costante colloquio.



Anche con questo appuntamento, la minirassegna “Puppet d’Inverno” propone uno spettacolo raffinato, esempio di quel teatro di figura che, muovendosi sempre più fra innovazione e tradizione, propone un superamento dei generi, puntando a forme espressive che si caratterizzino per qualità, spessore e novità.



“Produzioni che in qualche modo sono rappresentative delle tendenze attuali del teatro di figura più attento all’innovazione, alla ricerca, ai temi contemporanei – ha commentato il Direttore artistico, Roberto Piaggio -. E sono anche la dimostrazione della grande vitalità e modernità di un genere che può certamente affascinare e appassionare tutti coloro che amano il teatro in tutte le sue espressioni. Una seconda edizione che riprende quel filo conduttore che ha visto, proprio quest’anno, riproporre il Puppet Festival a Gorizia”.



Prossimo appuntamento sabato 9 marzo 2019 con “Venti contrari” della compagnia sarda IS MASCAREDDAS a cui seguirà una cena con prodotti e pietanze tipici della Sardegna.



Puppet d’Inverno, a cura di Roberto Piaggio e Antonella Caruzzi, è promossa dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Gorizia e dal CTA – Centro Teatro Animazione e figure Gorizia con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del MiBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.