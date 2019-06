'Sfueai' di Elsa Martin e finalista alle Targhe Tenco

"Il nostro amato Sfueâi è finalista alle Targhe Tenco, nella sezione dischi in dialetto". Ad annunciarlo è Elsa Martin, autrice dell'album con Stefano Battaglia. Si tratta del "più importante riconoscimento ai migliori dischi italiani di canzone d'autore italiana". "Commozione e tanta allegria - scrive sui social Martin -! Sfueâi go go go!! Grazie a Stefano Amerio a Gianpietro Giachery e a tutti quelli che hanno creduto in questo lavoro, giornalisti, promoters, addetti ai lavori, che non si sono fermati al primo ascolto ma si sono addentrati tra le trame della sua spinosa bellezza".





Le Targhe Tenco sono un riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi italiani di canzone d’autore usciti nel corso dell’annata.

A decretarne la vittoria non è il Club Tenco, bensì una ampia e rappresentativa giuria di giornalisti musicali.

Le sezioni sono sei: di cui 4 riservate a cantautori (canzone, disco assoluto, disco in dialetto, opera prima) e 1 riservata a interpreti di canzoni non proprie.

In una prima fase, l’intera giuria vota, fra tutti i dischi usciti nell’annata, esprimendo fino a tre preferenze per sezione, una cinquina per categoria (le cosiddette “nominations”).

Nella seconda fase, in una sorta di ballottaggio, la giuria decreta chi fra i cinque titoli nominati in ogni sezione è il vincitore della rispettiva Targa.