'The milk system' aspettando Le Voci dell'Inchiesta

Giovedì 28 febbraio 2019 primo appuntamento con Aspettando le Voci dell’inchiesta: sette documentari dai migliori festival del mondo, premiati dalla critica e dal pubblico, e appuntamenti con registi, esperti, ospiti internazionali per iniziare a immergersi nei temi della dodicesima edizione del festival Le Voci dell'Inchiesta, che si terrà dal 10 al 14 aprile 2019 a Pordenone.

Alle 20.45 a Cinemazero, quindi, spazio alla più stretta attualità con il documentario di Andreas Pichler, un’attenta e accurata indagine sui meccanismi e le ripercussioni della produzione intensiva del latte.

Un tema agli onori della cronaca in questi giorni, vista la protesta dei pastori sardi che dal 7 febbraio protestano per il prezzo del latte considerato troppo basso.

Infatti, il latte è amato come mai prima d'ora: a livello mondiale, il consumo - e il business- è enorme. Così fattori come sostenibilità o rispetto della produzione tradizionale diventano irrilevanti. Il "sistema latte" rispecchia la costante ricerca di una crescita infinita e la follia della produzione alimentare industriale

A confrontarsi su questi temi, con particolare attenzione al nostro territorio, Paolo Fedrigo di ARPA FVG LaREA Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale e Cristina Micheloni, presidente dell’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica del Friuli Venezia Giulia e i rappresentanti delle aziende biologiche Formaggi Zoff di Borgnano (Cormòns) e Latteria Pradis di Sopra (Clauzetto) per discutere della situazione attuale nel nostro Paese.

“The Milk System” – spiega Cristina Micheloni – “raccontando il sistema delle grandi aziende e delle multinazionali, a confronto con quello dei piccoli produttori, porta a riflettere su quale sia il modello che vogliamo per il nostro futuro. Esistono, infatti, anche allevatori che scelgono di andare controcorrente, di rimanere aziende familiari e adottare il metodo biologico che impone loro i ritmi e le esigenze degli animali e della natura, ricompensandoli con un prodotto che non ha eguali in termini di qualità e caratteristiche nutrizionali”.

A fine serata per tutti gli spettatori sarà offerta una degustazione guidata di formaggi biologici.



In collaborazione con AIAB _ APROBIO FVG, ARPA LaREA FVG, Arci Udine Pordenone