'Uomo tana' nuovo video per Tiger Dek

Venerdi scorso, nella Sala Bianca del Comune di Gorizia, si è svolta una presentazione stampa assai singolare: ad attendere il Sindaco Ziberna e l’assessore Oreti c’era Tiger Dek, il cant-attore misterioso, in un certo senso -come sostiene egli stesso- il “cavaliere che veglia sulla città di Gorizia”.

Ricordiamo che un anno fa esordì con il suo primo videoclip “Noi andiamo in Cina”, che -come hanno ricordato Ziberna e Oreti- fu profetico riguardo alle relazioni con la Cina e la cosiddetta “via della seta”, in cui oggi anche la nostra città è pienamente coinvolta.



Un videoclip che ha poi superato le 160.000 views, è stato recensito su Eva Tremila, ha ricevuto la nomination per gli “Hollywood Music and Media Awards” di Los Angeles e la cui canzone è stata trasmessa da radio italiane e internazionali ed è stata selezionata per le fasi finali di Sanremo Rock all’Ariston di Sanremo.

A un anno di distanza (e dopo altre canzoni di successo) Tiger Dek riparte da dove aveva iniziato, per presentare il suo nuovo singolo e videoclip “Uomo tana”. La canzone sarà diffusa su Spotify a partire da lunedì 8 giugno, mentre il videoclip sarà pubblicato nel canale Youtube di Tiger Dek lunedi 15 giugno.

Il brano è stato arrangiato da Aljosa Gergolet, con la consulenza della cantante, ballerina e coreografa Nuelle, che ha coordinato la realizzazione del videoclip -cui ha partecipato anche la ballerina Doroty Princess- girato come consuetudine a Gorizia.



Come sempre ironico e provocatorio, il singolo “Uomo tana” vuole far riflettere su come nel tempo si siano succeduti differenti modelli “comportamentali” e stereotipi “culturali” alla base del rapporto uomo/donna, fino all’apparire -secondo Tiger Dek- dell’ “uomo tana”: remissivo e accomodante, proprio per questo preferito agli altri, in virtù di una certificata fedeltà.

Ma tu, che tipo di uomo sei, sembra chiedere Tiger Dek? Quello maschilista e possessivo del passato, seppur ancora presente in alcuni contesti sociali? Ti riconosci forse nel ribelle e “alternativo”, ma ideologicamente impegnato, degli anni Sessanta? Ammiri i narcisisti e culturisti, degli edonistici anni Ottanta? Oppure pensi sia meglio comportarsi da “uomo tana”: docile e accomodante, che per l’incondizionata “affidabilità” riesce a sbaragliare la concorrenza…



A questo punto non resta altro da fare che ascoltare la nuova canzone del supereroe mascherato, con la convinzione che con l’arma dell’ironia si possano scardinare schemi mentali consolidati e provocare una seria riflessione