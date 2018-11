17° Gospel alle Stelle per il Melograno onlus

Al via le prevendite per il 17° “Gospel alle Stelle”, l'evento di musica e solidarietà organizzato dalla onlus per disabili Comunità del Melograno in programma il 4 dicembre, alle 20.45, al Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”, dove è attesa Sherrita Duran, la calda voce black del gospel.



Il concerto vedrà salire sul palco Sherrita Duran, capace, come ha sottolineato la critica, di “arrivare con la voce fino all'anima”. Già giovanissima si esibisce sui palcoscenici più prestigiosi degli Stati Uniti, del Canada e dell'Europa cimentandosi in un repertorio vastissimo e ricevendo nel 2000 il premio di poeta dell’anno dalla rivista newyorkese Talent in Motion. Le sue qualità non passano inosservate e viene chiamata a ricoprire il ruolo di vocalist negli show di Adriano Celentano e Gianni Morandi

Nel 2008 il Conservatorio di Piacenza la nomina art show director del Nicolini Gospel Choir, composto da oltre cento elementi; dal 2010 è vocal coach e solista dell’Italian Gospel Choir, formato da professionisti e diretto da importanti maestri tra i quali Peppe Vessicchio. Impegnata in diversi progetti paralleli alla sua professione di docente di canto, dal 2011 porta attraverso la musica un messaggio di Amore, Gioia, Perdono, Speranza nelle carceri italiane.

Il Coro Valussi e il Marinelli Gospel Choir saranno chiamati ad aprire la serata che si preannuncia intensa ed emozionante e nel corso della quale sarà consegnato il premio Crédit Agricole Friuladria “Solidarietà Più” - quinta edizione.



Come tradizione, l'intero incasso, annunciato al termine della serata, sarà interamente devoluto a sostegno dell'Associazione Comunità del Melograno Onlus, che gestisce una casa-famiglia per disabili intellettivi adulti a Lovaria di Pradamano.

Nel corso dell'anno, con il motto “Comunità Aperta, Qualità Vita”, l'Associazione apre le porte della struttura e promuove numerose iniziative al fine di sensibilizzare la comunità alle tematiche socio solidali riservando un occhio di riguardo alle giovani generazioni.



Acquistando il biglietto per assistere al concerto, sarà possibile partecipare anche alla lotteria ad esso abbinata, la cui estrazione avverrà la sera stessa al termine dello spettacolo.



A partire dal 6 novembre, i biglietti – 13,00€ interi, 9,00€ ridotti (minori di 18 e accompagnatori disabili) e gratuito (minori di 10 e persone con disabilità) – potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Nuovo "Giovanni da Udine" – dal martedì al sabato, dalle 16.00 alle 19.00 -, sul circuito Viva Ticket e presso il Contarena di Udine – mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 13:30 alle 18:00 -.



L'evento è realizzato in collaborazione e con il sostegno del Comune di Udine, che l'ha inserito nella rassegna “Dicembre a Udine”, della Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG, Camera di Commercio di Udine, Comitato Sport Cultura Solidarietà e Servizi per il Terzo Settore, con il contributo principale di Confindustria Udine, Crédit Agricole Friuladria, a cui si affiancano le ditte Moroso, Immobiliare Friulana Nord e Farmaderbe.