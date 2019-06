30 anni di Marlene Kuntz in Castello a Udine

Marlene kuntz è un nome che non ha bisogno di introduzioni. Portabandiera dell’alternative rock italiano, fedeli alle loro origini, e al contempo capaci di superare con successo la prova del tempo, eleganti e insieme capaci di arrivare con forza ad un grande pubblico che è cresciuto con loro e che continua ad amarli e a seguirli, dal vivo come su disco. In trent’anni di carriera la band, fondata da Luca Bergia e Riccardo Tesio, ai quali si è poi aggiunto Cristiano Godano, voce solista, divenendone leader, ha vissuto alcuni dei momenti più significativi del rock italiano a cavallo del nuovo millennio e ha creato intorno a sé un seguito e un’aura di fascino, e stima tra il pubblico che davvero hanno pochi eguali nel nostro paese.



La release “MK30”, composta dal cofanetto (triplo CD) “Best & Beautiful” e dal doppio vinile “Covers & Rarities”, in uscita per Ala Bianca Records, celebra questi trent’anni offrendo all’ascolto una ricchezza di materiali e contenuti mai vista prima d’ora. La doppia pubblicazione contiene i titoli più significativi e di successo dei Marlene, accanto ai materiali tratti da alcune delle loro collaborazioni più importanti e prestigiose (Come “Beautiful”, il progetto realizzato insieme a Gianni Maroccolo e al produttore scozzese Howie B), fino a contemplare cover e rarità (tra cui un’originale versione di “Karma Police” mai pubblicata prima d’ora) che regalano uno sguardo al contempo completo e per certi aspetti sorprendente sulla band.



Il progetto “MK30” rappresenta così una vera e propria antologia, ideale per i fan innamorati dei Marlene Kuntz sin dalla prima ora, così come per i nuovi ascoltatori che qui troveranno una miniera di contenuti senza tempo.



“Sentivo, nei pezzi dei Marlene (e la cosa non è cambiata, col passare dei dischi - si legge nell'estratto dalla nota di presentazione del cofanetto a cura di Diego De Silva -: amo Nuotando nell’aria o Festa mesta non più di Paolo anima salva, La canzone che scrivo per te, Il genio o Lunga attesa), un’attitudine all’eleganza e alla complessità della composizione che si accoppiava naturalmente con un’esecuzione aggressiva, per nulla accademica, a tratti assordante, ma sempre governata dalla ricerca di un senso, di una chiave espressiva. Ed è questa ricerca destinata a non finire (sentire di avere ancora dell’altro da dire, e lavorare per trovare dei nuovi modi per farlo), a tenere in piedi una band con dignità e valore.

I Marlene, questo movente, ce l’hanno. Per questo, a trent’anni dall’esordio, sono ancora sulla scena; e il cofanetto che avete fra le mani è un documento che, più che celebrare, promette.”



MARLENE KUNTZ – TOUR del Trentennale

11.07 Parma, Parma Music Park

12.07 Roma, Teatro Romano di Ostia Antica

14.07 Firenze, Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

16.07 Nichelino (To), Stupinigi Sonic Park

18.07 Milano, Carroponte

19.07 Udine, Castello

20.07 Villafranca (Vr), Castello Scaligero

22.07 Bologna, Botanique

24.07 Pescara, Teatro Gabriele d’Annunzio

26.07 Ragusa, Castello di Donna Fugata

18.8 Grottaglie (Ta), Cinzella Festival