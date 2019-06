350 musicisti per il Festival Internazionale Bandistico Città di Carlino

Entra nel vivo il programma dei festeggiamenti per la ricorrenza del quarantesimo anniversario di rifondazione della Nuova Banda di Carlino, apertosi il primo giugno, con un grande concerto per la festa della Repubblica, ma pronto a vivere il clou fra venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno con il Festival Internazionale Bandistico Città di Carlino, che coinvolgerà ben 350 musicisti dal Friuli Venezia Giulia, dalle Marche e dalla Slovenia.



Il primo appuntamento è dunque in calendario per la sera del 7 giugno, data di una cena solidale il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Italiana per la Lotta alla Fibrosi Cistica: un segnale, questo, della sensibilità della Nuova Banda di Carlino al mondo giovanile. L'evento sarà accolto, a partire dalle 20, dal parco festeggiamenti parrocchiale di Carlino. La serata proseguirà con l'esibizione del gruppo rock Pet&Sons. Sabato 8, poi, nella stessa sede avrà inizio - alle ore 19 - l'atteso Festival Internazionale Bandistico Città di Carlino, evento musicale di alto livello: le prime formazioni a salire sul palco saranno le bande Drustvo Godbenikov Cerkno (dalla Slovenia), Pihalni Orkester Izola (anch'essa slovena), Corpo Bandistico “Mauro Cecchini” di Monte San Pietrangeli (Fermo) e Godbeno Drustvo Prosek (Trieste). Chiuderà la frizzante serata il gruppo Rock Cindy & The Rock History. Domenica 9 giugno, invece, protagonisti del festival saranno la Filarmonica Colloredo di Prato, la Società Filarmonica di Mels, la Filarmonica di Pordenone e la Plodar Plech Musick di Sappada, che animeranno, dalle 16.30, la seconda giornata della rassegna bandistica. La chiusura della manifestazione avverrà, dopo il concertone finale (in programma per le 19.30), sulle note di Mike DJ.



Le celebrazioni per il quarantesimo della rifondazione della Nuova Banda di Carlino rappresenteranno un momento centrale nella programmazione 2019 della formazione, ma non certo l'unico. Per il periodo estivo si annuncia infatti un intenso cartellone culturale: per la metà di giugno sono in calendario una trasferta in Piemonte, a Cassine, e la replica in varie località friulane del concerto revival proposto il primo giugno a Carlino. Il "palinsesto" culminerà nell’appuntamento autunnale del Concorso Internazionale per Clarinetto Città di Carlino, altro fiore all’occhiello della comunità culturale carlinese, giunto alla 17^ edizione e ormai evento dalla notorietà e dal prestigio internazionali.