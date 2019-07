A Bibione proseguono le Bike Nights

Proseguono i grandi live musicali al Faro di Bibione nell’ambito delle Bike Nights, le pedalate al chiaro di luna in mezzo alla natura per andare ad ascoltare buona musica in una suggestiva location sul mare.

Martedì 30 luglio appuntamento alle 21.15 con il cantautore Mauro Vidoni, accompagnato da una band composta da Federico Missio ai saxofoni, Michele Pucci alle chitarre, Alessandro Scolz alle tastiere, Luciano Marangone al basso elettrico ed Ermes Ghirardini alla batteria. Dopo aver presentato le proprie composizioni in tanti club e locali italiani sia come solista che con piccole formazioni, Vidoni ora si propone con un progetto di più ampio respiro, accompagnato da alcuni fra i migliori musicisti del Friuli Venezia Giulia assieme ai quali ha intrapreso un percorso di rinascita artistica concretizzatasi in uno spettacolo adatto a spazi più ampi e a un più vasto pubblico. Lo show contempla brani inediti dagli arrangiamenti elaborati e ricchi di contaminazioni secondo le varie provenienze dei musicisti coinvolti, così come la reinterpretazione di alcune opere firmate da uno dei massimi innovatori della musica italiana, peraltro affine per timbrica vocale allo stesso cantautore friulano: il grande Lucio Battisti.

Le Bike nights e gli eventi collegati sono promossi dal comune di San Michele al Tagliamento, in collaborazione con Confcommercio, Bibione Spiagge e The Groove Factory. Media partner Radio Gioconda. Per informazioni: info@comunesanmichele.it