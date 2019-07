A Bibione torna il rap degli Anni ’90

Grande evento per la stagione estiva di Bibione, che sabato 20 in piazzale Zenith ospita il duo che ha fatto la storia del rap italiano degli anni ’90: J-Ax assieme a Dj Jad per il grande ritorno degli Articolo 31. Il tour J-Ax + Articolo 31, dopo i 10 sold out consecutivi della stella della musica - e della Tv - per festeggiare i 25 anni di carriera, riporta sotto i riflettori un marchio che è stato parte integrante della storia della musica italiana. La colonna sonora di un’intera generazione, durata dal 1990 (anche se il primo album, Strade di città, è del 1993) fino allo stop del 2006.