A Casarsa arriva 'The Space Between'

La stagione cinematografica curata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale - Assessorato alla cultura prosegue al teatro Pasolini di Casarsa anche per il 2019. Tra i nuovi titoli, la proiezione gratuita in programma giovedì 24 gennaio del film australiano (candidato dal proprio Paese agli Oscar) The Space Between, girato in Friuli Venezia Giulia, e il 31 gennaio dell'atteso film su Vincent Van Gogh.

"Il 24 gennaio, gratuitamente per tutti - fa sapere il presidente della Pro Casarsa, Antonio Tesolin -, si potrà scoprire il film The Space Between, ambientato tra Friuli Venezia Giulia e Australia. Il Film era stato scelto per rappresentare l'Australia agli Oscar 2016 e sarà interessante poter vedere la nostra terra sul grande schermo”.

Giovedì 24 gennaio alle 21, un evento straordinario ad ingresso libero. Verrà proiettato il film romantico The space between, girato tra il Friuli Venezia Giulia e l’Australia. Marco è un ex chef trentacinquenne che ha abbandonato la propria carriera e qualsiasi speranza nel futuro ed è tornato a Udine per occuparsi del padre malato. Persino quando gli viene offerto un lavoro in un importante ristorante italiano a Melbourne, Marco rifiuta usando il padre come scusa. Ma un tragico evento e l’incontro con Olivia, una ragazza australiana affascinante e piena di vita, gli aprono gli occhi sul futuro. Il film, diretto dalla regista italo-australiana Ruth Borgobello, è un racconto di amore e perdita, ambientato in Friuli Venezia Giulia, terra che più che fare da sfondo, diventa protagonista.

Giovedì 31 gennaio alle 21 è la volta di Van Gogh - Alla soglia dell’eternità, il film evento girato da Julian Schnabel. Il regista di "Prima che sia notte" e "Lo scafandro e la farfalla" offre un’esperienza cinematografica caleidoscopica con un ritratto del pittore fiammingo che deriva direttamente dalle sue reazioni ai quadri di Van Gogh.

Infine, i bambini (e non solo) non potranno mancare domenica 3 febbraio alle 16 alla proiezione del film d’animazione Spider-man: un nuovo universo, in cui si racconta le vicende del teenager Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragnoverso, dove più di una persona può indossare la maschera. Una visione fresca del supereroe con uno stile visivo innovativo e unico nel suo genere.