A Cividale la Giornata mondiale della marionetta

Sono oltre cento i Paesi che in tutto il mondo celebrano il 21 marzo la Giornata Mondiale della Marionetta. A promuoverla è Unima, Union Internationale de la Marionnette, la più antica associazione di teatro esistente essendo stata fondata a Praga giusto novant’anni fa, nel 1929. A rappresentare l’Italia, in questa straordinaria festa di fratellanza senza confini, l’Unima Italia ha scelto Cividale del Friuli: una delle capitali europee del teatro di figura grazie all’apertura del Centro Internazionale “Vittorio Podrecca – Teatro delle meraviglie di Maria Signorelli” dedicato a due tra i maggiori rifondatori del teatro di marionette e burattini del Novecento.

L’Amministrazione Comunale di Cividale ha spalancato con entusiasmo le porte della città per accogliere compagnie, studiosi, operatori, collezionisti e appassionati provenienti da tutt’Italia, non per una sola giornata, ma per una manifestazione articolatissima che si svolgerà dal 21 al 24 marzo. L’assessore alla cultura Angela Zappulla fornisce alcuni importanti dati: “14 spettacoli, 3 mostre, varie presentazioni, una tavola rotonda, un’assemblea nazionale, oltre 100 protagonisti del mondo del teatro di figura che hanno garantito la loro presenza per un’autentica kermesse gioiosa che trasformerà Cividale in un enorme palcoscenico”.

“Sarà l’occasione per far conoscere il Cips a tanti operatori del settore e per far vedere – spiega l’assessore - gli sforzi compiuti in questi anni dall’amministrazione comunale anche sotto il profilo della tutela della Collezione visto che saranno esposti in mostra alcuni preziosi pezzi che sono stati restaurati e hanno riacquistato la loro originaria bellezza”.

“E’ un onore collaborare con l’Unima Italia – conclude la Zappulla - e desidero ringraziare soprattutto Alfonso Cipolla, il massimo studioso e conoscitore del teatro di figura in Italia, direttore dell’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare di Grugliasco (Torino), che ha coordinato tutta la programmazione artistica della manifestazione”.