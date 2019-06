A Faedis appuntamento con la Cena con delitto

Torna, dopo il successo riscosso lo scorso anno, la “Cena con delitto” della “Compagnia dei Riservati” a sostegno del fondo per lo studio "Io Diventerò", rivolto a bambini a ragazzi con bisogni educativi speciali (BES) che frequentano i servizi di Hattiva Lab onlus di Udine.

Un’intrigante e divertente serata teatrale in cui i commensali si improvviseranno detective, realizzata grazie alla generosità di un gruppo di cuochi che dedicheranno il loro tempo a favore di Hattiva Lab cucinando gratuitamente per tutti gli ospiti. La cena con delitto si svolgerà mercoledì 5 giugno alle 19 al Ristorante Scozzir a Faedis.

Il menù comprende buffet di golosità, ricotta al profumo di primavera con crumble alle erbe e misticanza, riso vialone mantecato agli asparagi e spuma all'uovo, maialino agli aromi scaloppato con tortino di polenta di riso e verdurine croccanti all'agro di mele, dolce incontro. Le birre artigianali di San Daniele del Friuli sono generosamente offerte dall'azienda Lambeer (possibilità di menù per vegetariani e celiaci).

Ultimi posti, solo su prenotazione: Hattiva Lab, 0432 294417, info@hattivalab.org.