A Gemona il convegno-raduno dei fisarmonicisti

Tradizionale appuntamento di fine anno per gli Amici della Fisarmonica del Fvg che si troveranno mercoledì 12 dicembre all'Hotel Da Willy di Gemona, a partire dalle 19.30, per il 28° Convegno-Raduno dei Fisarmonicisti della regione. Ad aprire la serata sarà il presidente in carica Luigino Squalizza, di Savorgnano del Torre, che porterà il saluto ai numerosi soci presenti in rappresentanza degli oltre 700 iscritti che il sodalizio conta in regione.

Sarà poi la volta del vicepresidente, il carnico Gianni Carocci di Rigolato, e, infine, del segretario Roberto Squalizza di Tricesimo, che darà una dettagliata relazione sull'intensa attività svolta dall'Associazione durante il 2018, con oltre una ventina di manifestazioni fisarmonicistiche e due importanti scambi culturali internazionali: in agosto in Austria con un pullman di fisarmonicisti friulani che si sono incontrati nelle vicinanze di Klagenfurt (a St. Bartlmà) con fisarmonicisti della Carinzia e della Stiria, per il tradizionale HarmonikaTreffen; e a novembre con un pullman di fisarmonicisti Fvg che si sono incontrati in Slovenia con il Club Fisarmoniche della Primorska e Struniano (Pirano).

Subito dopo i discorsi di apertura, saranno ricordati con targhe alla memoria i soci che sono mancati durante l'anno, primo fra tutti il pordenonese Danilo Tassan, per oltre 20 anni vicepresidente degli Amici della Fisarmonica e promotore di molte iniziative culturali. Quindi il maestro Nevio Buiatti fondatore dell'Orchestra i Gentlemen; poi Vito Leita di Prato Carnico; Tarcisio Virginio di Bagnaria Arsa; Loris Nicolasi di Treviso; il jazzista fiorentino ma di origini friulane Renzo Artico; Sergio Zandonella di Udine; Mario Plaino fisarmonicista del gruppo Folketitrai e, infine, Bruno Rossi di Udine, musicista, musicologo ed editore, sempre vicino agli Amici della Fisarmonica.

Un particolare riconoscimento sarà consegnato a Renzo Fontana di Cervignano, per la costante e attiva presenza in tutte le manifestazioni durante tutto l'anno 2018.

Il 28° convegno proseguirà con l'intervento del musicologo triestino Pierpaolo Sancin (autore tra l'altro del Libro dell'Armonica) che parlerà di Bruno Rossi: moderno inventore dell'editoria musicale in Friuli. Sarà, quindi, la volta del costruttore di strumenti antichi Mario Buonconto di Majano che interverrà sul tema 'La fisarmonica di Leonardo da Vinci'. A concludere la serata come da tradizione ci sarà l'esibizione dei numerosi fisarmonicisti presenti, che daranno vita a un grande concerto finale.