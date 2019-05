A Gorizia 'Cento voci contro la guerra'

“Cento voci contro la guerra” è il titolo dell’evento che, giovedì 9 maggio, alle 20.45, al teatro Verdi di Gorizia, vedrà sul palco ben quattro formazioni corali dirette da Manuela Marussi: in particolare, saliranno sul palco i Freevoices, le Pleiadi, il coro Schippers e il Teen Choir dell'Accademia musicale città di Gorizia. In tutto, come suggerisce il titolo dell’appuntamento, saranno un centinaio i cantanti impegnati, provenienti per lo più dal Friuli Venezia Giulia, ma anche da Austria e Slovenia.

Ma, oltre ai coristi, giovedì potremo pure applaudire gli attori Massimo Somaglino e Aida Talliente che, per l’occasione, interpreteranno pagine legate al primo conflitto mondiale (per esempio di Ernest Hemingway e di Giuseppe Ungaretti, del quale verranno recitati alcuni versi da “Il porto sepolto”) oltre ad altri brani di forte contenuto antimilitarista e ispirati a valori di pace e fratellanza.

Non è tutto, in quanto, sul palco del teatro Verdi di Gorizia, “Cento voci contro la guerra” prevede anche la partecipazione del soprano Ondina Altran e dei musicisti Gianni Del Zotto (pianista e arrangiatore di gran parte delle pagine che saranno eseguite), Francesco Pandolfo alle percussioni, Silvia de Savorgnani al flauto, Raffaele Ragusa alla chitarra. Tra i brani in scaletta che verranno affrontati dai cori non mancheranno “Mio fratello che guardi il mondo” di Ivano Fossati e “Jerusalem” di Hubert Hastings Parry, mentre per il finale dello spettacolo si potrà applaudire l’Inno alla Gioia (su testo del drammaturgo tedesco Friedrich Schiller), tratto dalla IX Sinfonia di Ludwig van Beethoven.

Nell’anno del centenario del Patto di Versailles, uno dei trattati che pose ufficialmente fine al primo conflitto mondiale, “Cento voci contro la guerra” vuole così, da un lato, ricordare l’assurdità della tragedia, e dall’altro, trasmettere un messaggio di speranza, invocare la pace e la fratellanza tra i popoli. Non a caso, quale data per l’evento è stata scelta quella del 9 maggio, “Giornata d’Europa”: proprio quell’Europa, che, a detta di molti, sta garantendo l’assenza di conflitti nel Vecchio Continente da settant’anni a questa parte.

Proprio per favorire la massima partecipazione possibile allo spettacolo, “Cento voci contro la guerra” avrà ingresso gratuito, per decisione del Comune di Gorizia e del Collettivo Terzo Teatro, organizzatori dell’iniziativa. L’evento è sostenuto dalla Regione, in seguito a una vittoria dei bandi Grande Guerra da parte dello stesso Terzo Teatro; l’iniziativa vede anche la collaborazione del Comune di Gorizia, tramite il suo progetto “Gorizia 18/18”.