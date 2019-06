A Gorizia l'Ensamble Rainbow of Magic Harps

L'Ensamble Rainbow of Magic Harps sarà protagonista venerdì 28 giugno alle 21 della rassegna Ouverture nel parco del Palazzo Coronini. Il cartellone di eventi promosso dalla Fondazione Coronini con il supporto della Fondazione Carigo prosegue con un suggestivo concerto di arpe: il repertorio spazierà da arie popolari irlandesi a danze sudamericane, fino a brani classici e a colonne sonore di celebri film, accompagnato anche dalla voce di Ester Pavlic, dal flauto di Francesca Pipia e dalle percussioni di Gino Pipia. L'ingresso sarà gratuito. In caso di maltempo il concerto si terrà nell Scuderie di Palazzo Coronini.



La “Rainbow of Magic Harps” nasce nel 2012 sotto la guida di Ester Pavlic, docente di arpa presso la Casa delle Arti di Gorizia, con l’intento di far suonare tutti gli allievi della scuola di musica, piccoli e grandi, per valorizzare le capacità di ciascuno e coinvolgerli nel mondo della musica. Il gruppo di giovani musicisti è costituito da Alice Fabris, Lorenzo Fusar, Nikolas Gerin, Anna Pilleroni, Amelia Romano ed Ester Tomba. Il concerto è inserito nel programma degli eventi di “Note in città 2019”, ideata e organizzata dall’Associazione “Centro Chitarristico Mauro Giuliani” e dalla Casa delle Arti di Gorizia.