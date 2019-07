A Grado, viaggio nel mondo sonoro tra Brasile e sapori giamaicani

Grado Jazz by Udin&Jazz - realizzato con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, di Promoturismo FVG e dai Comuni di Grado, Palmanova, Marano Lagunare, Tricesimo, Cervignano del Friuli – continua la sua settimana clou al Parco delle Rose Jazz Village di Grado.



La serata di lunedì 8 luglio - tutta a ingresso libero - propone un "viaggio" nel mondo sonoro tra Brasile e sapori giamaicani.

Alle 20, sul palcoscenico del Parco delle Rose sale il nuovo talento pianistico del jazz contemporaneo brasiliano, Amaro Freitas. Il suo personalissimo modo di suonare il pianoforte in modo percussivo e la sua capacità di unire il jazz classico con le sue radici musicali fanno del giovane genio di Recife un fenomeno unico al mondo.

Alle 21.30 segue la North East Ska * Jazz Orchestra: Il concerto è una vibrante girandola di ska, jazz, swing, reggae e funky. La big band è una delle più interessanti realtà nel suo genere: i suoi video hanno raggiunto milioni di visualizzazioni su YouTube e a Grado presenta un nuovo lavoro discografico.

Alle 23.30 il Jazz Club in spiaggia trasporta il pubblico verso nuovi paesaggi sonori con "Landscapes" del Lorena Favot 4et (Lorena favot: voce; Mauro Costantini, pianoforte; Alessandro Turchet, contrabbasso; Aljosa Jeric, batteria, percussioni)



Martedì 9 luglio è una delle giornate più attese del festival per l'alto tasso di ... emozioni! Al Parco delle Rose Jazz Village alle 20 tocca ai Licaones (Mauro Ottolini, trombone ; Francesco Bearzatti, sax ; Oscar Marchioni, organo; Paolo Mappa, batteria).



A più di dieci anni dall’album “Licca-Lecca”, premiato dal pubblico con oltre 10.000 copie vendute, i Licaones ripropongono il loro progetto con una nuova vivacità. Ai fiati, il sassofonista Francesco Bearzatti e il trombonista Mauro Ottolini, noti nella scena jazz italiana ed internazionale, abili galvanizzatori di platee, trovano un’ideale quadratura con l’organista Oscar Marchioni ed il batterista Paolo Mappa. Verve e ironia in una cornice acid jazz con vivaci pennellate di blues, funky, latin. La musica dei Licaones è immediata, trascinante, ballabile… un groove irresistibile!



Si prosegue alle 21.30 - stessa location - con il Gonzalo Rubalcaba Trio (Gonzalo Rubalcaba, piano; Armando Gola, basso; Ludwig Afonso, batteria).



Gonzalo Rubalcaba è una autentica stella del jazz mondiale: è stato scoperto da Dizzy Gillespie nel 1985 nella sua nativa Cuba ed è annoverato tra i grandi pianisti del 20° secolo, al fianco di maestri come Glenn Gould, Martha Argerich e Bill Evans; ha vinto due Grammy e due Latin Grammy e 15 nomination:una forza creativa nel mondo del jazz. Ha collaborato con i più grandi jazzisti del mondo, da Charlie Haden, Dizzy Gillespie a Herbie Hancock, da Richard Galliano a Ron Carter. Rubalcaba è acclamato ovunque nel mondo per la sua tecnica inarrivabile e per la sua grande sensibilità pianistica.



Per accedere ai concerti dei Licaones e di Gonzalo Rubalcaba è previsto un biglietto unico. Allievi Scuole di musica e Conservatori: promo speciale 1€ (mail to stampa@euritmica.it). Le sere degli spettacoli la biglietteria, situata all’entrata del Parco delle Rose, apre alle ore 19.00.



Per finire la serata, a partire dalle 23.30, sulla spiaggia cui si accede dal Parco delle Rose Jazz Village il terzo appuntamento (a ingresso libero) di "Jazz Club: Live music&drinks sotto la luna a due passi dal mare… ". Protagonista è l'Humpty Duo con “Synchronicities”, la potenza di una rock band nell'intimità di un duo acustico, in un progetto dedicato alla musica di Sting e dei Police.