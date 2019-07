A Grado Jazz la star del Blues Robben Ford e la Jimi Barbiani Band

È il funambolico e travolgente Jimi Barbiani che mercoledì 10 luglio, alle 20, al Parco delle Rose (come sempre il palco e il pubblico sono al coperto) apre la super energetica "BLUES NIGHT" di Grado Jazz, interamente dedicata al grande blues! Barbiani (voce e chitarra) è accompagnato dalla sua inossidabile band composta da Pietro Taucer all'organo Hammond e Alessandro Mansutti alla batteria.



Jimi è uno dei migliori chitarristi blues rock slide d'Europa e il suo talento si esprime in un'alchimia di influenze che spaziano da Jimi Hendrix a Joe Bonamassa a Jeff Beck. A Grado Jazz la band propone brani "originali" e qualche classico Rock/Blues e Jazz. Strumentazione vintage, chitarre-amplificatori-Hammond e Leslie d'annata e qualche capello grigio dei componenti garantiscono grande sound, voglia di divertirsi e divertire: la vera essenza del blues d'annata con l'entusiasmo alle stelle!



Alle 21.30 è una vera e propria star internazionale della musica, non solo del blues, a salire sul palcoscenico del Parco delle Rose: Robben Ford con il suo progetto “Purple House Tour”.



“Uno dei più grandi chitarristi del XX secolo", secondo la rivista “Musician”, con cinque nomination ai Grammy, Robben Ford è un celeberrimo bluesman californiano, con classe da vendere e un percorso artistico che lo porta in frequenti incursioni nel jazz, nella fusion e nel funky.



Vanta collaborazioni eccellenti con Miles Davis, i Kiss, Burt Bacharach, Muddy Waters, George Harrison, Chick Corea, Joni Mitchell e molti altri. Fondatore, nel 1977, dei leggendari Yellowjackets, gruppo fusion di fama mondiale, Robben è un virtuoso del blues, del jazz e del rock ed anche uno dei più innovativi e influenti chitarristi contemporanei, cantante e compositore con una carriera che attraversa quasi cinquant’anni.

"Purple House", il nuovo album che Ford sta portando in tour, ha già all'attivo molte recensioni entusiastiche: "Un lavoro vario, benedetto da un’alternanza di generi che vanno dal southern al blues, dal rock alla fusion in un caleidoscopio di sgargianti colori di musica che ha nella chitarra sempre ispirata la bacchetta magica per ammaliare per l’ennesima volta i fans del genere. Le canzoni [... ] confermano ancora una volta il talento di questo immenso musicista".



Per accedere ai concerti della Jimi Barbiani Band e di Robben Ford è previsto un biglietto unico. Le sere degli spettacoli la biglietteria, situata all’entrata del Parco delle Rose, apre alle ore 19.00.



Dalle 23.30, sulla spiaggia principale (tempo permettendo, altrimenti il concerto si tiene comunque sul palco centrale) il Jazz Club consente un decongestionamento all'insegna del clima disteso e rasserenante con il Gaetano Valli “Sylvain Valleys and Flowers” (l'ingresso è libero).Tre amici di vecchia data - Gaetano Valli alla chitarra, Silvano Borzacchiello alla batteria e Riccardo Fioravanti al contrabbasso - si ritrovano a suonare assieme dopo vent’anni scoprendo la passione comune, oltre che per il jazz, per la montagna. Il suo clima distensivo e meditativo ha accompagnato lo sviluppo di questo progetto, nato tra le montagne del Cadore. Tra brani inediti e citazioni provenienti dalla tradizione musicale, il trio affronta un programma interamente acustico in una sorta di naturale collegamento tra il legno dei boschi e il legno dei propri strumenti.